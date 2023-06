Ibrahimovic se despide del Milan pero descarta su retirada

Zlatan Ibrahimovic pondrá punto y final a su etapa en el AC Milan. El mítico delantero sueco vivirá el próximo domingo su último partido como jugador rossonero. Aún así, ni mucho menos descarta su retirada y, según sus palabras, él no pondría ningún problema para seguir jugando en Italia.

«Milan es mi casa, pero no sé nada sobre mi contrato. Me bastaría con saber que soy jugador del Milan, luego ya sé lo que tengo que hacer», señaló el futbolista sueco que acaba contrato y todo hace indicar que no renovará con el conjunto italiano.

Aún así, todo hace indicar que el delantero no esté disponible para ser de la partida. Una lesión le lleva manteniendo alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de marzo, cuando jugó los últimos minutos hasta la fecha con la elástica del Milan. Por tanto, Stefano Pioli tendrá que decidir el momento de la ovación, si introduciéndolo en el campo en el tramo final de la segunda parte, o ya una vez finalizado el choque.

Emprenderá una nueva aventura

Cabe recordar que el sueco volvió al club rossonero hace tres años, después de su etapa en la MLS como jugador de Los Ángeles Galaxy. Esta temporada apenas ha podido disputar cuatro encuentros en Liga a causa de esos problemas con las lesiones. Aún así, Ibrahimovic ni mucho menos piensa en la retirada, según afirmó en una entrevista a Gazzetta dello Sport.

«Creo que todavía tengo cosas que dar y no pienso en dejarlo. Creo que debo seguir jugando, pero tengo que encontrar el equilibrio, como en la vida. Sin equilibrio y estabilidad eres una bomba… y las bombas explotan. He forzado mucho estos últimos años, pero mi cabeza es muy fuerte. Me siento como Superman cada vez que juego», sentenció.