Pep Guardiola no dudó en responder las críticas que recibió por parte de Zlatan Ibrahimovic, el que es uno de sus grandes enemigos en los últimos años por la mala relación que guardan desde que coincidieran en Barcelona en la temporada 2009/2010. El delantero del Milán habló del ego de Pep Guardiola ya que podría ser un gran escollo para la progresión de Erling Haaland. Desde entonces, han sido numerosos los cruces de declaraciones entre ambos y no parece que vayan a acabar.

«¿Si Guardiola podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás», comentaba Ibrahimovic sobre el técnico español. Y es que la respuesta por parte del entrenador del Manchester City no tardó en llegar: «Tiene razón, tiene toda la razón», respondió. «En este club, en este equipo, mi ego está más allá de cualquier otra persona, de cada jugador», comentaba de forma irónica.

Pero la cosa no quedó ahí y fue cuando se vio a un Guardiola más serio al respecto: «No me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los focos son para él. Estoy tan celoso. Honestamente, estoy tan celoso. Le dije: ‘Erling, por favor, no más goles, de lo contrario The Sun y Daily Mail no hablarán de mí, y solo de mí’. Tiene razón, me conoce perfectamente. Quizás pueda escribir otro libro», zanjó.

Por otro lado, el delantero sueco también habló sobre el «no» de Mbappé al Real Madrid: «Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres».