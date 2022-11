Ibrahimovic ataca sin piedad a Mbappé y pega otro palo a Guardiola

Zlatan Ibrahimovic habló sin tapujos sobre Kylian Mbappé. El delantero sueco y una de los grandes mitos de la historia del Paris Saint Germain, no dudó en criticar a la joven perla francesa al «haber perdido su identidad» pese a no conocerle personalmente.»A Mbappé, como persona, no lo conozco muy bien. Como jugador es fantástico. Pero cuando pierdes la disciplina pierdes tu identidad. Por algo Zidane es Zidane. ¿Mbappé quiere imitarlo? Que empiece a querer progresar. No estar satisfecho», comentó el delantero del Milan.

Y es que según Ibra el internacional francés no tomó la mejor decisión para su futuro tras rechazar al Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo, por no decir el que más: “¿Mbappé tomó la decisión correcta al quedarse en París? Para él, no. ¿Para París? Sí. Tomó la decisión correcta para París, no para él. Mbappé se puso en una situación en la que él es más importante que el club. Y el club le dio las claves para eso. Pero nunca eres más grande que un club”, comentó.

El delantero de 41 años, que continúa recuperándose de su grave lesión de rodilla, también quiso entrar a valorar sobre la importancia que ha tenido la familia de Mbappé en la decisión de mantenerse en París: «Cuando un niño se vuelve fuerte, puede ganar dinero fácilmente. Entonces sus padres se convierten en abogados, agentes, entrenadores… Pasan de una cosa, a ser otra. Y ese es el problema. Aquí es donde pierdes tu autodisciplina y tu identidad, opina el sueco.

En una entrevista para el Canal+ de Francia, el ex del Barcelona o Manchester United, entre otros, no escatimó en sus ataques hacia el francés y su entorno: «Hoy con esta nueva generación, los padres, papá y mamá, quien tú quieras, creen que se han convertido en estrellas. Hablan en los periódicos. Pero ¿quién te crees que eres? Cállate. Dependes de tu hijo, el jugador, trabajar y ser disciplinado», zanjó Ibrahimovic.

También ataca a Guardiola

Ibrahimovic ensalzó por otro lado a Haaland, el que será el gran competidor del francés por el trono del fútbol mundial en la próxima década: «Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres».

No obstante, el sueco envió otro dardo envenenado a Pep Guardiola con el que no mantiene un buen recuerdo de su paso por la Ciudad Condal y dudó de la posible evolución del noruego en los próximos años a las órdenes del técnico español: «¿Si Guardiola podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás».