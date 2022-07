Desde que Zlatan Ibrahimovic abandonó el Barcelona en 2010 con Pep Guardiola como entrenador, el delantero sueco ha atacado con dureza al técnico en innumerables ocasiones. Ahora, el ariete de 4o años ha publicado su segundo libro llamado ‘Adrenalina’, donde ha vuelto a dedicarle unas palabras.

El jugador rossonero, que sigue en su proceso de recuperación tras haber recibido una intervención de rodilla, ha decidido publicar este libro donde da a conocer nuevas anécdotas de su carrera deportiva, que no son pocas. Ibrahimovic es uno de los jugadores con mayor carácter y personalidad del mundo del fútbol y no se amedrenta ante nada y nadie. Bien es sabido que su relación con Mourinho si que fue buena, pero no tanto con Guardiola.

En este nuevo libro, el sueco dedica unas líneas a su etapa en el Barcelona, la cual no fue la mejor de su carrera y ataca duramente a su ex entrenador: “El filósofo prefiere jugadores que obedecen sin replicar”, sentenció el delantero en referencia al técnico catalán.

En ‘Adrenalina’, Zlatan manifiesta que Guardiola exige sus condiciones a jugadores que no contradicen sus palabras, teniendo estos una personalidad tímida y de perfil bajo.

Este es el segundo libro que publica el delantero del Milán. En su primera entrega, también habló de Guardiola, y las palabras no fueron del todo buenas. En esta segunda publicación, Ibrahimovic revela también la famosa pelea que tuvo con Lukaku en el derbi de Milán en enero de 2021, con un enfrentamiento que llegó hasta las amenazas, mismas que se muestran en el nuevo libro.

Pese a su intervención de rodilla, Ibrahimovic renovó recientemente su contrato con el Milán hasta 2023, por lo que jugará hasta los 41 años. El sueco se reducirá drásticamente su salario con el objetivo de ayudar al club seguir vinculado al club de sus amores un año más.