Pep Guardiola ha negado que el París Saint Germain haya ofrecido a Neymar este verano y que él hubiera rechazado la llegada del brasileño, como se había publicado estos días en Francia. «Su información no es correcta», dijo el técnico catalán. Guardiola también criticó los continuos rumores de posibles fichajes que rodean al club. “Cada verano el City va a comprar 150 jugadores…”, dijo el de Sampedor.

El Manchester City se prepara para arrancar su pretemporada con un encuentro esta madrugada ante el América, en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos). Su técnico, Pep Guardiola, ofreció una rueda de prensa previa al encuentro y en la que no sólo habló del partido sino también de la actualidad referente al mercado estival. El City, uno de los clubes que más gasta en fichajes, ha llevado ya a cabo importantes movimientos como la llegada de Erling Haaland. Además, recientemente el club inglés había sido vinculado con Neymar, en un intento del PSG de desprenderse del brasileño.

En Francia había salido a la luz una propuesta del París Saint Germain de realizar un trueque de jugadores con Neymar en la operación y posiblemente Bernardo Silva, una oferta que habría sido rechazada directamente por Pep Guardiola. Sin embargo, el técnico catalán ha rechazado la veracidad de la información.

«La historia no es cierta»

«Lo siento por quien diera la historia, pero no es cierta. Su información no es correcta. Neymar es un jugador increíble y, por la información que yo tengo, es un tipo genial. Pero no es correcta», dijo Guardiola en la rueda de prensa. “Cada verano el City va a comprar 150 jugadores…», añadió el técnico sobre los rumores de posibles fichajes que siempre rodean al club mancuniano.

Hasta el momento, el Manchester City se ha reforzado con Erling Haaland, Kalvin Phillips, Stefan Ortega y Julián Álvarez. Se espera que el noruego debute como titular en el primer encuentro de esta pretemporada del equipo inglés ante el América, antes de medirse también al Bayern de Múnich el próximo 24 de julio.