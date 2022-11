Morbo total con el posible reencuentro de Mbappé con el Bernabéu

El morbo está servido. Mucho se hablará de lo que puede pasar el próximo lunes a las 12:00 horas, cuando en la sede de la UEFA en Nyon se celebre el sorteo de los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid, vigente campeón, ha hecho su trabajo y ha quedado primero de su grupo. A priori, esto debería facilitar el camino de los de Ancelotti hacia los cuartos, pero todo se puede complicar si la diosa fortuna decide que el 14 veces campeón de Europa se tiene que medir, otra vez, al PSG. Los parisinos han quedado segundos al verse superados por el Benfica, ya que los lusos han hecho más goles fuera de casa durante la competición. Por lo tanto, una vez más, Kylian Mbappé se podría cruzar en el camino de los madridistas. Otra vez y en esta ocasión el morbo sería aún mayor.

Si la pasada temporada el enfrentamiento entre Mbappé y el Real Madrid se vivió como la última vez que jugador y club se iban a ver cara a cara, tras la traición del francés en verano, rompiendo la palabra de fichar dada a los blancos, en esta ocasión el clima sería tremendamente hostil para el delantero. Ya no habría aplausos ni recibimientos amables. La afición del Santiago Bernabéu le recibiría como uno de los mayores enemigos que tienen en estos momentos en el mundo del fútbol. Lo importante ya no sería ver si el atacante sale o no ovacionado de Chamartín y sí observar que nivel de decibelios adquiere la pitada que se iba a llevar del coliseo madridista. La que pudo ser su casa y él no quiso que fuese.

La tranquilidad del Real Madrid

En el club se observaría este enfrentamiento con una mayor frialdad. En la cúpula madridista saben perfectamente lo que hizo Mbappé el pasado mes de mayo, pero su traición ya está perdonada, que no olvidada. Para el Real Madrid en estos momentos Kylian es un rival más. Un gran jugador, pero nada más. Ya no hay buenas caras y sí un respeto que siempre lleva por bandera el club de las 14 Copas de Europa.

En el Real Madrid no se tardó en pasar página y olvidar a un jugador al que han deseado durante varios años. Por ello, actualmente Mbappé no entra en ningún plan de futuro del club blanco. Nadie sabe qué pasará en el día de mañana, pero ahora mismo sólo es un rival que se podría volver a cruzar en el camino de campeón de Europa el próximo lunes.