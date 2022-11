Michael Owen y su comparativa más loca con Mbappé

Kylian Mbappé es una de las grandes estrellas del mundo del fútbol hoy en día. Una leyenda de este deporte como Michael Owen ha hablado sobre el fichaje del delantero por francés por el PSG en verano de 2018, cuando los parisinos pagaron 180 millones para hacerse con sus servicios procedente del Mónaco. El ex de Real Madrid y Liverpool ha analizado su valor en aquel momento y aprovecha para compararse con el internacional francés.

«Bien, ¿qué vale a día de hoy Mbappé? Realmente no lo sé. Si tiene que salir del PSG, ¿estarás pensando entre 150 y 200 millones de libras probablemente? Así que si Mbappé valía eso, no sé», comenta un Owen que no desperdicia la ocasión para hablar sobre las comparaciones entre Kylian y él.

Owen asegura que entiende que les comparen y considera que él «era un tipo de jugador similar» a Mbappé cosechando grandes títulos a nivel individual desde bien temprano: «Sí, era un tipo de jugador similar, que estaba irrumpiendo, ganando el Balón de Oro, dos Botas de Oro y que fui al Mundial con 18 años y ese tipo de cosas».

«La única cosa que podría decir es que incluso si valiera 150 millones de libras, luego probablemente, si alguien me hubiera comprado, no se llevarían una ganga porque mi carrera como que fue a peor cuando fui creciendo», concluye el ex delantero inglés, que ahora es comentarista en la televisión británica.