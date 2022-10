La madre de Mbappé aviva la polémica con un inesperado retuit

Kylian Mbappé vuelve a estar en el foco de la polémica después de que el jugador quisiera presuntamente abandonar el Paris Saint Germain en la próxima ventana de fichajes que se abrirá tras el Mundial de Qatar. Y no ha sido su madre quien haya querido apagar el fuego, sino todo lo contrario, ya que ha hecho retweet a una polémica publicación en Twitter. El jugador francés se habría sentido engañado por el club parisino después de que no hayan cumplido ciertas promesas que le hicieron en el momento de la renovación.

«Todos están liderando una campaña de desprestigio para disgustar a Kylian e empujarlo a irse…», citaba el tuit y que Fayza Lamari, madre del jugador, no ha dudado en compartir.

L’utilité de l’informations a pars de dénigrer Kylian ? Une preuve que ils mènent tous une campagne de dénigrement qui pousse au dégoût de Kylian pour le pousser vers le départ … — Islem Yarichen (@islem_945dz) October 13, 2022

Y es que, según apuntan desde Francia en los últimos días, el PSG habríann contratado a una agencia digital para desprestigiar a diferentes jugadores siendo Mbappé uno de los damnificados. Según el medio Mediapart, el club parisino lanzó un gran número de cuentas falsas para atacar a sus jugadores. Este medio se hace eco de un informe de 50 páginas demostrando que el club pagó por difamar y menospreciar en redes sociales a diferentes personalidades entre 2018 y 2020.

Profundo descontento

La bomba de Kylian Mbappé salió hace pocos días y es que el jugador francés considera que el PSG no ha cumplido con su palabra y le ha traicionado. Uno de los motivos de este descontento es la posición del campo que ocupa. Christophe Galtier, su entrenador, tomó la decisión de colocarle de ‘9’, lugar donde no es del agrado del futbolista de 23 años. Ya se quejó hace pocas semanas mientras estaba concentrado con su selección: «Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. Aquí tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija las defensas y yo puedo moverme e ir al espacio. En París es diferente, eso no existe», comentaba el francés.

A todo este descontento por su posición en el campo, hay que sumarle la relación con Neymar que tiene dividido al vestuario entre los sudamericanos y los franceses. Por último, el caso de los ‘bots’, destapado este mismo miércoles, colocan al jugador en una extraña situación dentro del club.