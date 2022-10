Galtier explota por el caso Mbappé: «Puede que no nos besemos todos los días…»

Christophe Galtier, entrenador del PSG, afrontó una de las ruedas de prensa más tensas de la temporada para él. El ‘caso Mbappé’ está que arde en París y era evidente que gran parte de las preguntas iban a ir encaminadas a ese tema, cosa que no le gustó nada al técnico francés. El entrenador de 56 años reprochó a los periodistas la unidireccionalidad de sus preguntas en torno al delantero francés en vez de preguntarle por asuntos futbolísticos.

El PSG afronta el ‘Le Classique’ frente al Olympique de Marsella con el liderato en juego, por lo que los nervios y la tensión es más que palpable frente a los periodistas: «Lo que quiero decirte es que nunca habláis (los periodistas) de fútbol. Estoy aquí, soy el entrenador del PSG, estoy orgulloso y feliz por ello, y finalmente me doy cuenta de que partido tras partido, conferencia tras conferencia, tenemos que hablar un minuto de fútbol en una conferencia de diez minutos. Y cualquier cosa que os diga, no me creéis porque escribís lo contrario y decís lo contrario», comentaba visiblemente enfadado el técnico del equipo parisino. Yo digo que va bien, que estamos unidos y escribís lo contrario. No estoy aquí para comentar rumores. Sobre Kylian, hubo rumores que salieron la tarde del partido, Kylian tuvo la mejor de las respuestas, jugó bien y fue elegido el mejor del partido», añadió.

Galtier continuó defendiéndose ante las reiteradas preguntas sobre su jugador Kylian Mbappé, recalcando el buen rollo que hay en el vestuario pese a lo que se dice en la prensa: «Tal vez podríamos volver a centrar la rueda de prensa en el fútbol. Las cosas van bien en el vestuario. Puede que no nos besemos todos los días, pero va muy bien. Y mejor que en otros lugares”.

Por otro lado, también fue preguntado por la presión que pueda sentir en el que es uno de los partidos más importantes del año: “No tengo presión. Para mí es molesto no hablar de fútbol y de mi trabajo. Mi pasión es el fútbol, ganar partidos y llegar lo más lejos posible en las competiciones. No tengo ninguna presión por ello, pero tengo cuidado con lo que puede hacer a mi plantilla”.