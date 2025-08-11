El aviso de la Guardia Civil sobre las máquinas expendedoras que pone en alerta a toda España

Las máquinas expendedoras son el objeto del aviso de la Guardia Civil sobre las máquinas expendedoras que pone en alerta a toda España. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por un aviso que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Es hora de dejar salir algunos cambios que, sin duda alguna, acabarán marcando estas jornadas que quizás nunca hubiéramos ni imaginado. Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que serán claves.

La Guardia Civil lanza un aviso

Los expertos de distribución mayoristas nos explican que hay una serie de riesgos a los que nos enfrentamos todos los que tenemos o usamos estas máquinas que tienen sus problemas.

Robo de efectivo y productos: Debido a que muchas máquinas almacenan una cantidad considerable de efectivo, son atractivas para los ladrones que buscan dinero fácil. La sustracción de productos también representa una pérdida directa para el operador.

Vandalismo y daños físicos: El vandalismo no solo reduce la vida útil de la máquina, sino que también genera costos elevados en reparaciones y reemplazos. Además, un dispositivo dañado puede estar inoperativo, lo que conlleva pérdidas de ingresos.

Fraude y manipulación: El fraude puede adoptar varias formas, desde el uso de monedas falsificadas hasta la manipulación de mecanismos para liberar productos sin pago.

Ciberataques en máquinas inteligentes: Con el avance de la tecnología, las máquinas vending que utilizan pagos digitales o están conectadas a la red también pueden ser vulnerables a ciberataques. La protección de datos de los usuarios es fundamental para evitar problemas de privacidad y fraudes electrónicos.

Para minimizar el impacto que pueden sufrir estas máquinas deberemos estar pendientes de unas medidas de seguridad que pueden ser del todo efectivas.