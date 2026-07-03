España se enfrenta a Portugal en octavos de final del Mundial

España ya tiene rival para los octavos de final del Mundial. La selección de Luis de la Fuente se enfrentará a Portugal el próximo 6 de julio en Dallas, en un encuentro que comenzará a las 21:00 horas en la España peninsular. El combinado nacional llega a la cita después de firmar su mejor actuación del campeonato, goleando por 3-0 a Austria en unos dieciseisavos en los que disipó todas las dudas y confirmó que aspira a conquistar el título.

El triunfo frente a Austria supuso un punto de inflexión para España. El equipo de Luis de la Fuente mostró el nivel que se esperaba desde el inicio del Mundial, recuperó la velocidad en la circulación, volvió a ser un muro en defensa y encontró, por fin, el once que parece inamovible. Los goles de Oyarzabal, por partida doble, y Pedro Porro certificaron un pase incontestable y devolvieron la ilusión a una selección que llega lanzada al primer gran duelo del campeonato.

Enfrente estará un rival de máxima exigencia. España y Portugal han protagonizado numerosos enfrentamientos a lo largo de la historia, aunque en los Mundiales sólo se han visto las caras en dos ocasiones. La primera fue en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, cuando un solitario gol de David Villa dio el triunfo a la selección española en el camino hacia el único Mundial de su historia.

La segunda llegó en el estreno de Rusia 2018, con aquel inolvidable empate a tres decidido por el hat-trick de Cristiano Ronaldo y el espectacular gol de Nacho. El balance mundialista favorece a España, que nunca ha perdido ante el conjunto luso en un Mundial. Ahora, dieciséis años después de conquistar el título en Johannesburgo, ambos vuelven a cruzarse en una eliminatoria con un billete para los cuartos de final en juego.