Cristiano rescata a Portugal de penalti y marca su primer gol en una eliminatoria del Mundial

Cristiano Ronaldo marcó de penalti su primer gol en una eliminatoria de Mundial con Portugal en el minuto 68 para empatar el partido de dieciseisavos de final ante Croacia. El delantero luso no falló desde los once metros para rescatar a su selección en un partido pésimo sobre el terreno de juego de Toronto.

Siete minutos antes, el propio Cristiano, con Portugal por debajo del marcador, había marcado un golazo de puro nueve, recibiendo un balón al espacio y picando la pelota por encima del portero. Pero se lo anularon por un fuera de juego milimétrico. Tenía el hombro en posición antirreglamentaria.

PASARÁN LOS AÑOS. PODRÁ TENER 89 AÑOS. Y SEGUIRÁ MARCANDO GOLES. CRISTIANO RONALDO NO SE VA A IR NUNCA. CRISTIANO RONALDO ES ETERNO 🔥🇵🇹#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jmdnLulCgi — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Eso ocurrió en el 61 y en el 68 empató de penalti. Una pena máxima sobre Veiga, agarrado dentro del área croata. Cristiano cogió la responsabilidad y marcó para empatar el partido, rescatar a su selección y anotar su primer tanto en una eliminatoria de la Copa del Mundo a sus 41 años.

Una leyenda absoluta que jugó hasta el minuto 80, momento en el que Roberto Martínez quitó a Ronaldo del terreno de juego con todo por decidir. El delantero luso hizo una primera parte muy mala, totalmente desaparecido, pero resucitó en la segunda mitad para ser determinante para su selección.