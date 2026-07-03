Espen Eskas y el VAR amargan a Cristiano: le anulan un golazo por un fuera de juego milimétrico

Espen Eskas y el VAR amargaron a Cristiano Ronaldo en la segunda parte del Portugal-Croacia. Tras el tanto de Ivan Perisic que adelantaba a los croatas, el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 cogió velocidad de crucero y el astro portugués empataba siete minutos después con un golazo. Sin embargo, un fuera de juego milimétrico hizo que el videoarbitraje convenciera al árbitro noruego para anularlo.

Como decimos, fue un golazo que no valió. Cristiano controló a las mil maravillas un pase en largo que envió Pedro Neto, que tiene una gran pierna zurda, y no se puso nervioso: toquecito y para dentro, burlando a Livakovic. Pero rápidamente Espen Eskas se echaría la mano al oído para desesperación de Ronaldo y Portugal.

¡ERA UNA GENIALIDAD DE CRISTIANO RONALDO! 🤯 ¡Era un golazo! El milimétrico fuera de juego por el que no subió al marcador el gol de Portugla 😯#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4tPorD5F4S — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

El fuera de juego era porque Cristiano tenía una parte del hombro izquierdo en posición ilegal. Así, su primer gol sería invalidado, pero la justicia caería de su lado con un penalti de Vlasic sobre el central portugués Renato Veiga que, tras revisarse por Eskas en la pantalla del VAR, chutaría él mismo. El bicho engañaba a Livakovic y hacía el empate de Portugal en el 68′.