Mundial 2026: dieciseisavos de final

Espen Eskas y el VAR amargan a Cristiano: le anulan un golazo por un fuera de juego milimétrico

El árbitro de campo y el de VAR invalidaron el que hubiera sido el tanto del empate

Sólo por una parte del hombro se consideró que Ronaldo estaba en posición ilegal

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Cristiano fuera de juego
Así fue el fuera de juego que le pitaron a Cristiano.
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Espen Eskas y el VAR amargaron a Cristiano Ronaldo en la segunda parte del Portugal-Croacia. Tras el tanto de Ivan Perisic que adelantaba a los croatas, el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 cogió velocidad de crucero y el astro portugués empataba siete minutos después con un golazo. Sin embargo, un fuera de juego milimétrico hizo que el videoarbitraje convenciera al árbitro noruego para anularlo.

Como decimos, fue un golazo que no valió. Cristiano controló a las mil maravillas un pase en largo que envió Pedro Neto, que tiene una gran pierna zurda, y no se puso nervioso: toquecito y para dentro, burlando a Livakovic. Pero rápidamente Espen Eskas se echaría la mano al oído para desesperación de Ronaldo y Portugal.

El fuera de juego era porque Cristiano tenía una parte del hombro izquierdo en posición ilegal. Así, su primer gol sería invalidado, pero la justicia caería de su lado con un penalti de Vlasic sobre el central portugués Renato Veiga que, tras revisarse por Eskas en la pantalla del VAR, chutaría él mismo. El bicho engañaba a Livakovic y hacía el empate de Portugal en el 68′.

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