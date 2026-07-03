Portugal – Croacia, en directo | Sigue el minuto a minuto gratis en vivo online del partido del Mundial 2026

Portugal y Croacia se ven las caras en uno de los mejores duelos de estos dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto luso parte con algo más de favoritismo, pero tampoco ha dejado grandes sensaciones en el primer tramo de la Copa del Mundo, por lo que habrá que ver si son capaces de imponerse al combinado ajedrezado, que tampoco parece atravesar su mejor momento. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Portugal – Croacia.

Portugal – Croacia del Mundial 2026, en directo

Así va el Mundial 2026

Estamos llegando al término de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ya hemos vivido algunos partidazos. Canadá se cargó a Sudáfrica al ganar por 0-1 en el tiempo añadido, al igual que Brasil, que remontó a Japón en el tiempo extra del segundo acto. Paraguay dio la sorpresa al cargarse a Alemania en la tanda de penaltis y Marruecos se deshizo de Holanda también desde los fatídicos once metros. Noruega no falló ante Costa de Marfil, como tampoco perdonaron Francia, México ni Inglaterra a Suecia, Ecuador y RD Congo respectivamente. Bélgica sufrió, pero eliminó a Senegal, Estados Unidos se deshizo de Bosnia y Herzegovina y hace unas horas España eliminó a Austria.

Cristiano Ronaldo vs Luka Modric

Sin ningún tipo de duda, uno de los aspectos más interesantes de este Portugal – Croacia de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 va a ser el duelo particular que vivirán Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Ambos compartieron vestuario en la etapa más gloriosa del Real Madrid y ahora se vuelven a ver las caras, pero lo doloroso de este duelo es que uno de los dos quedará eliminado. Y no sólo eso, sino que el que pierda se irá a su casa y será el último choque que dispute en un Mundial con su país, por lo que se pondrá fin a una era.

Partidazo en Toronto

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos, trasnochadores, a la emisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Portugal – Croacia que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se va a disputar en el Estadio de Toronto, en Canadá. Ambas selecciones se van a poner a prueba en este partidazo en el que vamos a disfrutar de dos leyendas de la historia del fútbol. ¿Quién creéis que pasa a los octavos de final de la Copa del Mundo? ¿Habrá prórroga o penaltis? ¡Lo descubriremos en un rato!