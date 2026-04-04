La gran noche de Aday Mara: el pívot del futuro busca lo imposible para España

Aday Mara buscará lograr lo imposible para el baloncesto español. El pívot del futuro de nuestro país vivirá su gran noche en la semifinal de la Final Four del March Madness, en la que luchará por meterse en la final por el título de la NCAA. En la madrugada de este domingo en España (2:45 horas), Michigan Wolverines y Arizona Wildcats se medirán por ser el segundo finalista de la liga universitaria estadounidense.

Y en Michigan estará el jugador zaragozano, que ya se ha convertido en el primero en la historia en jugar una Final Four de la NCAA y también quiere ser el único que la gane. Aday Mara, de 20 años y 2,21 metros, estará acompañado en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis por sus padres en la cita más especial de su corta carrera.

También le acompañará el seleccionador de España, Chus Mateo, que ya fue a visitarle en febrero y no se ha querido perder sus últimos partidos en el March Madness. El madrileño le garantizó un lugar en el futuro de la Absoluta en caso de seguir rindiendo a tan alto nivel. Aday viene de promediar 2,6 tapones en la fase regular y fue nombrado el mejor jugador defensivo del año en la Big Ten, la conferencia en la que juega Michigan. También tiene el récord de tapones en una temporada en su universidad.

El canterano del Casademont Zaragoza quiere despedirse de la NCAA a lo grande antes de centrarse en el proceso del draft para la NBA, donde apunta alto (incluso le colocan entre las 20 primeras elecciones para el próximo verano). Aday Mara es el español que más lejos ha llegado en el campeonato de universidades en el que esta temporada también han aflorado talentos nacionales como Álvaro Folgueiras o Mario Saint-Supéry.

Aday Mara no estará solo

La otra semifinal la protagonizarán Illinois y UConn. Aday estará rodeado de las personas a quienes más le importa y tratará de ofrecerles una actuación memorable. El zaragozano reúne experiencia en citas de alto voltaje, pues fue campeón del mundo sub-19 con España en 2023, pero la del 4 y 6 de abril será su primera gran experiencia por un título inédito en las vitrinas de nuestro baloncesto.

Mara no sólo arriesgó a la hora de no ‘reservar’ y labrar su futuro en la ACB, sino que decidió cruzar el charco en busca del sueño de la NBA. Además, después de una desilusionante temporada en Los Ángeles, abandonó UCLA para darse a sí mismo otra oportunidad en Michigan. «Lo que me llevé fue que hay veces que las cosas no van como tú quieres, hay veces que te dicen una cosa y luego no lo ves así, pero me enseñó que hay que ser mentalmente fuerte», reconoció en una entrevista.

«Hay gente que deja de jugar, dice ‘esto no es para mí’, que cambia de equipo… La mentalidad de seguir intentándolo, de seguir demostrando que puedo jugar y puedo hacerlo, ahí mentalmente crecí un montón como jugador y persona», aseguró un tipo cuyo discurso ya enamora a la Federación Española de Baloncesto, que ve en Mara al pívot del Mundial de Qatar 2027.