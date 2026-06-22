El Valencia sale del trance en Barcelona y está a un paso de ser campeón de Liga

El Valencia Basket está a un paso de ser campeón de la Liga Endesa nueve años después tras conseguir salir del trance contra el Barcelona en el Palau Blaugrana. Los taronja ganaban de 18 puntos en el último minuto del tercer cuarto (53-71), pero colapsó inesperadamente y el equipo azulgrana empataba a cinco del final (73-73).

Los de Pedro Martínez despertaron a tiempo con un parcial de respuesta de 7-15 para poner el 1-2 en la final y recuperar el factor cancha.

Si vence al Barça este miércoles, también el Palau, el Valencia levantará el trofeo (20:00 horas). Jean Montero lideró a los taronja con otra actuación de extraterrestre (29 puntos y 36 de valoración) y Toko Shengelia (25 y 30) empujó a los culés en los minutos de la ilusión.

El parcial de 22-2 no le valió a un Barcelona que está obligado a lograr el siguiente punto en juego para no cerrar su tercera temporada seguida sin títulos.

Otro partidazo en la final de Liga

Durante tres cuartos, el partido se pareció más al segundo de la serie que al igualadísimo primero, pero en los últimos cinco minutos se convirtió en una minifinal que colocaría a su ganador a un paso de la gloria.

Fue el Valencia, que dominó un duelo defensivo con los puntos de la estrella dominicana en una tarde más floja del resto. Brancou Badio estuvo apagado en términos generales y Jaime Pradilla, Sergio de Larrea y Kameron Taylor hicieron aguas en ese último cuarto que cerca estuvo de ser fatídico para los taronja.

En el Barcelona, Will Clyburn, héroe en el primer choque en el Roig Arena, no acompañó al gigante Shengelia (6 puntos y 0 de valoración), pero Jan Vesely, Tomas Satoransky y sobre todo Darío Brizuela pusieron a soñar al Palau en el tramo crítico.

El Valencia acaricia el título

Ahí volvieron a aflorar, para suerte de Pedro Martínez, las figuras de Montero y un gran Braxton Key (12 puntos, 8 rebotes y 21 de valoración) e imposibilitaron la remontada blaugrana. Hubiera sido de las que se recuerdan durante años. Como inolvidable será este Valencia, a sólo una victoria de enmarcar el mejor año en sus 40 de historia con el título de Liga.