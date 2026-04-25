Getafe – Barcelona, en directo: cómo va, cronología y dónde ver gratis el partido de la Liga hoy

El Barcelona se mide al Getafe en el Coliseum en un encuentro de la jornada 32 que es clave para el título de Liga. Tras el pinchazo del Real Madrid este viernes ante el Betis, los culés tienen la oportunidad de ampliar distancias con los blancos y dejar ya sentenciado el campeonato. Eso sí, para ello tendrán que superar a un Getafe que llega muy bien y que está peleando por puestos europeos. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Getafe – Barcelona.

Getafe – Barcelona, en directo

Duelo clave y vibrante en el Coliseum entre dos equipos que se juegan mucho. El Barcelona, si gana, sacará 11 puntos al Real Madrid en la clasificación de la Liga cuando tan sólo quedarán 15 en disputa. El conjunto culé tiene una importante distancia que le hace ya jugar tranquilo, aunque ni mucho menos tiene que dar por ganada la Liga.

El Getafe, por su parte, viene en un gran momento de forma, con José Bordalás haciendo milagros otro año más. Con una de las plantillas más limitadas de Primera, el equipo madrileño está ya salvado y es ¡sexto! en la clasificación, puesto que da acceso ahora a la Conference League, pero que puede ser de Europa League a final de temporada.

El título de la Liga

Como ya hemos mencionado, el Barcelona tiene todo de cara para ganar la Liga, más aún tras el pinchazo del Real Madrid ante el Betis. Si ganan hoy ante el Getafe, los de Flick sacarán 11 puntos de ventaja, cuando ya sólo quedarán 15 por disputarse (cinco jornadas). Entre esos encuentros que quedan, hay un Barcelona – Real Madrid en el Camp Nou el 10 de mayo.

Partidazo en el Coliseum

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Getafe – Barcelona que corresponde a la jornada 32 de la Liga. El Coliseum será el escenario de un vibrante encuentro en el que se van a ver las caras dos equipos que siempre dan mucho que hablar y con polémica en sus encuentros.