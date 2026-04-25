Getafe – Barcelona, en directo: cómo va, cronología y dónde ver gratis el partido de la Liga hoy
Sigue en directo y en vivo el Getafe - Barcelona de la 32ª jornada de Liga
El Barcelona se mide al Getafe en el Coliseum en un encuentro de la jornada 32 que es clave para el título de Liga. Tras el pinchazo del Real Madrid este viernes ante el Betis, los culés tienen la oportunidad de ampliar distancias con los blancos y dejar ya sentenciado el campeonato. Eso sí, para ello tendrán que superar a un Getafe que llega muy bien y que está peleando por puestos europeos. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Getafe – Barcelona.
Getafe – Barcelona, en directo
Duelo clave y vibrante en el Coliseum entre dos equipos que se juegan mucho. El Barcelona, si gana, sacará 11 puntos al Real Madrid en la clasificación de la Liga cuando tan sólo quedarán 15 en disputa. El conjunto culé tiene una importante distancia que le hace ya jugar tranquilo, aunque ni mucho menos tiene que dar por ganada la Liga.
El Getafe, por su parte, viene en un gran momento de forma, con José Bordalás haciendo milagros otro año más. Con una de las plantillas más limitadas de Primera, el equipo madrileño está ya salvado y es ¡sexto! en la clasificación, puesto que da acceso ahora a la Conference League, pero que puede ser de Europa League a final de temporada.
El título de la Liga
Como ya hemos mencionado, el Barcelona tiene todo de cara para ganar la Liga, más aún tras el pinchazo del Real Madrid ante el Betis. Si ganan hoy ante el Getafe, los de Flick sacarán 11 puntos de ventaja, cuando ya sólo quedarán 15 por disputarse (cinco jornadas). Entre esos encuentros que quedan, hay un Barcelona – Real Madrid en el Camp Nou el 10 de mayo.
Partidazo en el Coliseum
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Getafe – Barcelona que corresponde a la jornada 32 de la Liga. El Coliseum será el escenario de un vibrante encuentro en el que se van a ver las caras dos equipos que siempre dan mucho que hablar y con polémica en sus encuentros.
DESCANSO
0-1 gana el Barcelona
Primera mitad fea, sin apenas ocasiones, en la que el Barcelona fue mejor pero sin alardes. Se desequilibró en la jugada final al pillar el Barça descolocado por un momento al Getafe. 0-1 en el Coliseum.
Descanso
Descanso en el Coliseum
Pita el árbitro el final del primer tiempo. Gana el Barcelona por 0-1 con gol de Fermín en la última jugada de esta primera mitad.
Min. 45+1
Getafe 0-1 Barcelona: gol de Fermín
Pase entre medias de Pedri, que otra vez de forma magistral da una asistencia clave. Vio el desmarque de Fermín, que lo hizo también muy bien y se quedó cara a cara con David Soria, al que superó sin problemas.
Min. 45
¡GOOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE FERMÍN!
¡Goool del Barcelona! Fermín López adelanta al Barcelona en el último minuto de la primera parte.
Min. 44
Vuelve Gerard Martín
Parece que ha sido un susto lo de Gerard Martín, que ha regresado al césped para terminar esta primera parte.
Min. 42
Se duele Gerard Martín en el césped
Gerard Martín se duele en el suelo. Jugada normal, el balón le llegaba y no lo pudo controlar. Rarísimo gesto el que hizo el jugador, que estaba solo, sin nadie que le haya golpeado.
Min. 40
¡Cabezazo de Duarte que atrapa Joan!
Intentó sorprender el Geafe en un saque rápido de falta. Cabezazo de Domingos Duarte que atrapa sin problemas Joan García.
Min. 39
Tarjeta amarilla para Gavi
Fue a por todo Gavi contra Mario Martín y el árbitro le saca la amarilla. Jugada muy de Gavi, que va con todo siempre.
Min. 36
¡La tiene Bardghji!
El remate de Roony Bardghji se va fuera en lo que puede ser la ocasión más clara del partido. Y eso que se fue lejos de la portería.
Min. 35
¡Susto de Koundé con Joan García!
Menudo balón le dio Koundé a su portero… casi se mete en propia. Lo salvó bien Joan García.
Min. 33
El árbitro se come un córner
Tocó el balón en Gavi y era córner, pero Hernández Maeso señala saque de puerta. Se cabrea el Coliseum con razón.
Min. 31
Gavi en el suelo
Se duele Gavi en el terreno de juego tras un golpe fortuito con Mario Martín.
Min. 28
Cabezazo de Lewandowski que se va a córner
Lo intenta el Barcelona con un cabezazo de Lewandowski que golpeó en Djené y se fue a córner. Ni la podemos contar como ocasión.
Min. 24
Sin ocasiones en el Coliseum
Ecuador de la primera parte y ningún remate a puerta todavía en el encuentro. Apenas pasan cosas. El partido está donde quiere Bordalás.
Min. 20
Tarjeta amarilla a Koundé
Clamorosa tarjeta amarilla para Koundé. Falta muy clara sobre Satriano, llegó tarde el francés. Se perderá Koundé el próximo partido del Barça en Liga.
Min. 16
Partido igualado en el Coliseum
No hay goles, hay pocas ocasiones, y si bien el Barcelona controla más el partido, hay igualdad. Poca cosa ha pasado por ahora en Getafe.
Min. 12
¡Cabezazo de Arambarri!
Cabezazo de Arambarri que tapa Koundé y se va a córner. Aprieta el Getafe.
Min. 7
El Getafe se acerca a la portería de Joan García
Dos jugadas seguidas de ataque del Getafe, ninguna con peligro, pero sí creando algún que otro problema al Barça en defensa.
Min. 4
Remate de cabeza de Lewandowski fuera
Primera gran ocasión del encuentro, obra de Pedri y Lewandowski. Centro del español, cabezazo arriba del polaco.
¡Comienza el partido!
Rueda el balón en el Coliseum. En marcha ya el Getafe – Barcelona.
Saludo entre Bordalás y Flick
Agradable saludo entre los dos entrenadores, que habían tenido algo de tensión en la previa y en otras ocasiones.
¡Saltan los jugadores al terreno de juego!
Ambientazo en el Coliseum. Himno a capela. Lleno el campo del Getafe, que está en obras y tiene aforo limitado. Gran día en Madrid, con una temperatura perfecta para este partidazo.
Alineación del Barcelona hoy contra el Getafe
Recordamos el equipo que saca el Barcelona para este encuentro en Getafe: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Roony, Olmo, Fermín; y Lewandowski.
El Getafe sueña con Europa
Con 44 puntos, el Getafe arranca el partido ante el Barcelona en sexta posición. Ese puesto da acceso ahora a Conference League, aunque puede ser de Europa League al final de temporada (si el quinto clasificado finalmente va a Champions).
¡20 minutos para el inicio del encuentro!
Los jugadores calientan ya en el césped del Coliseum. Partido clave para ambos equipos, aunque el Barcelona tiene mucha más renta que el Getafe, que sueña con volver a competiciones europeas.
Dónde ver en directo el partido del Getafe vs Barça
Este Getafe – Barcelona de la jornada 32 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus y Movistar la Liga. También podrás seguir la narración minuto a minuto aquí en OKDIARIO.
Dónde juega hoy el Barcelona
El Barcelona juega hoy sábado su encuentro de la 32ª jornada de Liga en Getafe, en el Coliseum. Un duelo importante porque si ganan se colocarán 11 puntos por encima del Real Madrid.
Clasificación de la Liga
Así está la clasificación de la Liga antes de este Getafe – Barcelona:
- Barcelona – 82 puntos
- Real Madrid – 74*
- Villarreal – 62
- Atlético de Madrid – 57
- Betis – 50*
- Getafe – 44
- Celta de Vigo – 44
- Real Sociedad – 42
- Athletic Club – 41
*Real Madrid y Betis tienen un partido disputado más.
Quién es el árbitro
El extremeño Hernández Maeso es el árbitro del partido entre Getafe y Barcelona. En el VAR está Iglesias Villanueva.
A qué hora juega el Barcelona contra el Getafe hoy
El Barcelona se mide ante el Getafe hoy sábado en el partido de la 32ª jornada de Liga. El encuentro arrancará a las 16:15 hora peninsular española, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Getafe
También es oficial el equipo inicial que saca a José Bordalas. Este es: Soria; Davinchi, Djené, Duarte, Boselli, Juan Iglesias; Mario Martín, Arambarri, Luis Milla, Brima; y Satriano.
Todos los detalles de la alineación del Barça
Consulte con más detalles la alineación de Flick para este Getafe – Barcelona.
Primer partido sin Lamine Yamal
Este será el primer encuentro del Barcelona sin Lamine Yamal, que se lesionó en el último encuentro de Liga ante el Celta de Vigo. El internacional español se perderá todo lo que queda de temporada, es decir, los seis duelos que le quedan al Barça.
Novedades en el once de Flick
Roony Bardghji aparece como principal novedad en el equipo inicial del Barça en Getafe. Sustituye al lesionado Lamine. Otra novedad es la presencia de Lewandowski en el ataque.
¡Alineación del Barcelona!
Oficial el equipo inicial del Barcelona en Getafe: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Roony, Olmo, Fermín; y Lewandowski.
Getafe – Barcelona en directo
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la narración en directo del partidazo de Liga entre Getafe y Barcelona. Encuentro clave en el Coliseum en la jornada 32 en un duelo muy importante para ambos equipos. ¡Empezamos!
Dos cambios en el Getafe
Bordalás mueve fichas después de la primera parte. Se van Boselli y Brima y entran Kiko Femenía