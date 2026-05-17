Alarma Vinicius: así salió cojeando del Sánchez-Pizjuán tras la victoria del Real Madrid

Vinicius salió cojeando del estadio Sánchez-Pizjuán tras la victoria del Real Madrid ante el Sevilla en la penúltima jornada de Liga. El jugador brasileño enciende las alarmas, no ya por lo que le queda en el club blanco, que tan sólo queda un encuentro de Liga (ante el Athletic Club en el Bernabéu), sino por el Mundial, donde él es el líder de la selección de Brasil.

En principio, las molestias físicas de Vinicius no son graves, aunque habrá que esperar a que los servicios médicos del Real Madrid le hagan las pruebas oportunas en las próximas horas. Arbeloa, en rueda de prensa, ha confirmado que en principio no es grave, por lo que se tranquiliza algo más en el Real Madrid y en Brasil.