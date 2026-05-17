Arbeloa: «Han sido cuatro meses difíciles para todos, también para Mbappé y Vinicius»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán tras la victoria por 0-1 del Real Madrid contra el Sevilla con gol de Vinicius. El técnico madridista habló de su más que posible última semana al frente del equipo blanco y también de la cohesión entre las dos estrellas, el brasileño y Kylian Mbappé.

«El equipo ha hecho un partido serio. Tenían los chicos bastante claro lo que querían hacer», comenzó. Sobre qué le espera la semana que viene con los horarios al jugar contra el Athletic Club: «No sé, no sé si nos pueden cambiar de fecha el partido. Según el día que nos pongan, organizaremos entrenamientos y veremos qué jugadores están, porque han salido algunos con molestias. Y veremos porque seguramente es un día de despedidas para algún jugador».

«Cuatro meses difíciles para todos, también para ellos. Jugadores que si pudieran cualquiera los tendría en sus equipos. Kylian ha hecho un gran trabajo y es una pena que no haya podido marcar él también, a ver si el fin de semana que viene tiene más suerte», comentó Arbeloa sobre Vinicius y Mbappé.

Arbeloa y los españoles del Real Madrid

«Vini se ha retirado con alguna molestia, Tchouaméni no estaba al 100%, Dean tiene algún golpe. La cantera nos puede echar una mano», dijo el técnico acerca de los futbolistas que terminaron dolidos físicamente, aunque aseguró acto seguido que ninguno tiene nada grave.

«Han jugado todos bien. El Real Madrid siempre se ha caracterizado por tener a los cuatro mejores jugadores de España. Buen partido de Dean Huijsen, gran partido de Dani Carvajal. Fran García, estoy muy contento con él. Tenemos un gran grupo de jugadores españoles. También los canteranos. Muy contento de tenerlos en el Madrid», alabó.