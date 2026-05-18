Courtois compra el Extremadura tras conseguir su cuarto ascenso consecutivo

Thibaut Courtois se ha unido a la tendencia de los futbolistas en activo en la compra de clubes. El portero del Real Madrid ha hecho oficial la compra del CD Extremadura y será el copropietario a través de la plataforma de inversión deportiva fundada junto con Gonzalo Vila. Un acuerdo en el que el belga formará parte del accionariado del club extremeño junto con su actual presidente, Daniel Tafur.

Siguiendo la estela de otros como Leo Messi con el Cornellá y Cristiano Ronaldo con el Almería, Courtois sigue formando su proyecto personal más allá de ser futbolista del Real Madrid. Con 34 años recién cumplidos, el portero ha cerrado una operación en la que estuvo trabajando durante el último año. Una gran compra después de conocer el crecimiento deportivo que está teniendo el Extremadura en las últimas temporadas, donde ha cuajado su cuarto ascenso consecutivo. El próximo curso jugará en Primera Federación que confirma «la solidez del proyecto deportivo e institucional».

NXTPLAY, la plataforma de Courtois, afronta su segunda compra después de que obtuviese parte del capital del Le Mans FC, equipo que acaba de ascender a la Ligue 1. Durante las próximas semanas, Courtois se reunirá con la junta directiva para planificar la próxima temporada. «Desde el Club Deportivo Extremadura queremos dar la bienvenida a NXTPLAY. La incorporación de un grupo internacional con ambición, visión y pasión por el fútbol supone un paso muy importante para seguir creciendo juntos».

«Estamos convencidos de que esta alianza nos hará más fuertes para afrontar los grandes retos que vienen y continuar llevando el nombre de Extremadura a lo más alto. Gracias por confiar en nuestro proyecto, nuestra afición y nuestra historia. El futuro empieza hoy», informó el Extremadura en el comunicado.