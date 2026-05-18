El vestuario del Real Madrid se despide de Dani Carvajal: «El mejor lateral de la historia»

Dani Carvajal ha puesto punto final a su etapa en el Real Madrid. Lo que era un secreto a voces se ha confirmado este lunes: el lateral no renovará y esta será su última temporada como madridista. Algunos de sus compañeros han querido mandarle un mensaje de despedida para homenajear al capitán. Desde leyendas como Marcelo hasta uno de los cracks de la plantilla como Vinicius Jr, muchos respondieron al post de despedida que puso el madrileño.

Vinicius fue uno de los primeros en contestarle con un mensaje que ha gustado mucho a la afición del Real Madrid: «¡¡¡El mejor lateral de la historia!!! ¡¡¡Leyenda!!!», afirmó. Otros como Fran García o Endrick tildaron a Carvajal de «LEYENDA», con mayúsculas. Una palabra utilizada por todos, incluso por otras leyendas del club como Marcelo: «EL MEJOR. LEYENDAAAA», puso el brasileño.

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«Más allá de los títulos y de todo lo que lograste en el fútbol, me quedo con la gran persona que eres. Gracias por tu humildad, tu amistad y por todos los momentos compartidos. Y sí, también por demostrar que eres el mejor lateral derecho de la historia del fútbol», señaló Ceballos en redes sociales.

Más allá de los títulos y de todo lo que lograste en el fútbol, me quedo con la gran persona que eres.Gracias por tu humildad, tu amistad y por todos los momentos compartidos.Y sí, también por demostrar que eres el mejor lateral derecho de la historia del fútbol. 🤍🥹⚽️ pic.twitter.com/xUmzGJkFHr — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) May 18, 2026

Otros ex compañeros como Lucas Vázquez y Nacho Fernández también se acordaron del lateral español. El primero le contestó en Instagram y puso: «¡Gracias por tanto, Jule! Eres leyenda», mientras que Nacho dijo en X lo siguiente: «Carva, qué etapa más bonita me ha tocado vivir contigo. Lo que hemos sentido y sufrido, pero sobre todo, disfrutado. Crecer contigo y con tu familia en el club de nuestra vida ha sido lo mejor, sin duda. Ahora te toca vivir algo diferente, pero seguro que increíble también. Enhorabuena, leyenda, un ejemplo de entrega absoluta». También le respondió al mensaje en Instagram un madridista como Carlos Alcaraz: «Muy grande, Dani».

Carva, que etapa mas bonita me ha tocado vivir contigo. Lo que hemos sentido y sufrido, pero sobretodo, disfrutado. Crecer contigo y con tu familia en el club de nuestra vida ha sido lo mejor sin duda. Ahora te toca vivir algo diferente pero seguro que increíble también.… pic.twitter.com/Vvf9uBL0PC — Nacho Fernández (@nachofi1990) May 18, 2026

Iker Casillas, por su parte, colgó el siguiente tuit: Y contigo, Dani Carvajal, terminó todo. Por ser un buen chaval, por ser una leyenda de este club, por ser un jugador increíble, por esos vaciles que te metíamos en el vestuario. Gracias por todo, crack. Muy orgulloso de ti».