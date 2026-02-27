El nuevo condicionante en las eliminatorias de Champions que perjudica al Real Madrid: el ‘robo’ del factor campo

El nuevo formato de la Champions League, al que la UEFA dio entrada la pasada temporada, cuenta con otra modificación de cara al presente curso. Sin cambios en la fase de liga, principal novedad de la nueva Champions, la máxima competición continental tiene un nuevo condicionante de cara a las eliminatorias. Con el objetivo de otorgar más valor al desempeño en la liguilla, los mejores clasificados mantendrán el factor campo según avancen en el cuadro. Sin embargo, esta ventaja se podrá ‘robar’ si eliminas a un equipo con mejor posición que la tuya. Una medida que perjudicaría al Real Madrid, en este caso, si consigue avanzar a cuartos de final.

El conjunto blanco se medirá en la ronda de octavos a Sporting de Portugal o Manchester City. El rival del Real Madrid tiene garantizado disputar la vuelta en casa, al finalizar la fase de liga dentro del Top 8. Los portugueses finalizaron en séptima posición, mientras que el equipo que dirige Pep Guardiola fue octavo. En caso de superar la eliminatoria de octavos de final, el conjunto merengue tampoco contará con ventaja de campo en los cuartos. El motivo es esta nueva modificación de la normativa de la Champions.

La zona del cuadro en la que está ubicado el Real Madrid le juega en contra en esta edición de la máxima competición continental. Si logra eliminar a Sporting o Manchester City, el equipo de Concha Espina sólo podría ‘robar’ el séptimo u octavo puesto de la fase de liga. En caso de avanzar a los cuartos de final, el Real Madrid se mediría con el ganador del duelo entre la Atalanta y el Arsenal o el Bayern de Múnich. La posición en la liguilla de los londinenses, primeros, o el Bayern, en segundo lugar, no deja opción a los blancos de jugar la vuelta de los cuartos en casa. Si avanzan los italianos, se harán con el primer o segundo puesto de la fase de liga, lo que les haría contar con esta ventaja de campo en los cuartos de final independientemente de su rival.

La nueva Champions ‘castiga’ al Real Madrid

Al Real Madrid le ha salido caro su tropiezo en la última jornada de la fase de liga ante el Benfica. Un empate les hubiera bastado a los blancos para entrar en el Top 8, mientras que una victoria les hubiera otorgado la tercera o cuarta posición en la tabla final. De haber ganado en Da Luz, el Real Madrid hubiera evitado sumar el desgaste del playoff de la Champions y contaría con la ventaja de campo en octavos y cuartos de final. Un aviso de cara a la próxima campaña de la importancia del puesto que ocupes en la liguilla.

Uno de los principales motivos de este cambio de normativa para la segunda edición con el nuevo formato fue el camino del FC Barcelona en los cruces. El conjunto culé, que finalizó la fase de liga en segunda posición, jugó la vuelta de los cuartos y las semifinales fuera de casa. Con el cambio introducido en el presente curso, el Barça habría disputado todas sus eliminatorias con ventaja de campo.