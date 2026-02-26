Thiago Pitarch se emociona tras debutar en el Bernabéu: «Hace nada estaba jugando con ellos en el FIFA»

Thiago Pitarch está viviendo un sueño. El canterano del Real Madrid debutó ayer de manera oficial en el Santiago Bernabéu entrando en los últimos compases del duelo ante el Benfica que se saldó con triunfo para los blancos y pase a octavos de final de la Champions League. El joven mediocentro, de 18 años, fue uno de los protagonistas tras el pitido final y no pudo negar lo evidente: estaba soñando.

Ha sido paciente Pitarch esta temporada. El joven está en dinámica del primer equipo, entrenando con los mayores y siendo convocado a muchos partidos esta temporada, aunque hasta hace pocos días, solamente eran esos, convocatorias.

Tras más de una decena de partidos vistos desde el banquillo, Álvaro Arbeloa le dio la oportunidad en los playoff ante el Benfica. El entrenador blanco conoce bien el potencial del canterano tras moldearle durante meses en el Real Madrid Castilla. El técnico estaba esperando el momento oportuno para darle la oportunidad, momento que ha terminado de llegar con la inoportuna lesión de Dani Ceballos.

Un par de minutos y el descuento en el partido de ida en Lisboa y otros tantos en éste de vuelta en el templo blanco, debut en Champions y el Santiago Bernabéu en apenas unas semanas. Pitarch estaba en una pompa, satisfecho por el trabajo realizado, por el esfuerzo y la recompensa que llega de la mano de Arbeloa.

Fue tras el pitido final cuando Pitarch fue abordado en zona mixta por los micrófonos de Movistar+, donde no pudo ocultar su emoción por lo que estaba viviendo: ojos llorosos, nervios entre sus palabras y sinceridad y naturalidad en sus palabras.

«Es un sueño. Pareces que estás con las gafas virtuales… Hace nada estabas jugando con ellos en el FIFA y ahora estás ahí». 🎙️ Thiago Pitarch, con @Rsierraplus tras el triunfo del Real Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1iShjWVueq — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 25, 2026

«Se está viendo reflejado en el trabajo que está haciendo la cantera», decía Thiago Pitarch sobre los esfuerzos de La Fábrica por aportar su granito de arena al primer equipo: «Al fin y al cabo los canteranos aprovechan las oportunidades que nos dan y parece que lo estamos haciendo bien, así que espero que sigamos así».

El entrevistador le cuestionaba cómo es eso de «estar en el vestuario del Real Madrid», algo que Thiago Pitarch calificaba como un sueño: «Pues al fin y al cabo es un sueño, parece que estás con la gafa virtual, que hace poco estabas jugando con ellos en el FIFA y ahora estás con ellos y la verdad es que es un sueño completo».

Ahora, la lesión de Dani Ceballos, que estará algo más de un mes apartado de los terrenos de juego, le da la oportunidad de tener más presencia en el primer equipo como ya ha quedado demostrado este pasado miércoles ya que escasean jugadores de su perfil. Su responsabilidad ahora es aprovechar cada minuto y demostrar en los entrenamientos que está preparado. Es consciente de la oportunidad que tiene por delante, con la ilusión disparada, pero siempre con los pies en el suelo.