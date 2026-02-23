Momento Thiago Pitarch: «Arbeloa le ha dado toda la confianza»

En la vida, como en el fútbol, las oportunidades se deben aprovechar, ya que no se sabe si más tarde tendrás la ocasión de disfrutar de lo que se te pone delante en ese momento. Esto es lo que le sucede a Thiago Pitarch, perla de La Fábrica que está viviendo una temporada tan emocionante y productiva en cuanto al aprendizaje como extraña.

El de Fuenlabrada estuvo en 11 convocatorias con Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y en dinámica de primer equipo, pero jugó la friolera de cero minutos. Ni en Talavera tuvo la oportunidad, donde sí debutaron otros canteranos que habían pisado mucho menos los campos 1 y 2 de Valdebebas. Luego, llegó Arbeloa y todo cambió. De repente, desapareció de los entrenamientos y de las convocatorias, regresando a jugar con su equipo, el Castilla. Parecía que el salmantino se había olvidado de él, que no era de su agrado, pero nada más lejos de la realidad.

Arbeloa decidió que Pitarch diese un paso hacia atrás para dar muchos hacia adelante. Regresó al Castilla, donde encadenó cuatro partidos seguidos. Incluso, jugó con el Juvenil A la UEFA Youth League ante el Olympique de Marsella. Todo estaba planeado por el entrenador del Real Madrid, que sólo quería que el talentoso mediocentro volviese a tener rodaje para empezar a subir con el primer equipo de nuevo y jugar cuando fuese oportuno.

Y así sucedió, debutando en la primera llamada de Arbeloa contra el Benfica el pasado martes en la ida del playoff de la Champions. Jugó nueve minutos que no olvidará jamás, tanto él como su familia, que estaba presente en Da Luz y con la que se fundió en un abrazo tras el encuentro. Ahora, la lesión de Dani Ceballos, que estará algo más de un mes apartado de los terrenos de juego, le da la oportunidad de tener más presencia en el primer equipo, ya que escasean jugadores de su perfil. Su responsabilidad ahora es aprovechar cada minuto y demostrar en los entrenamientos que está preparado.

La confianza de Arbeloa

Mientras eran muchos los que pensaban que Arbeloa estaba olvidándose de Thiago, los que mejor conocen al canterano saben que la decisión del entrenador del Real Madrid ha sido muy importante. Desde el entorno del jugador dejan claro que el técnico le ha dado confianza y siempre le aseguró que iba a llegar su momento, como pasó en Lisboa, mientras que el futbolista está «tranquilo y motivado». Es consciente de la oportunidad que tiene por delante, pero siempre con los pies en el suelo.