Courtois desvela las claves de sus paradas ‘imposibles’: «Son los genes de mis padres…»

Thibaut Courtois dio las claves de su gran estado de forma y de otra de esas paradas que parecen imposibles. Una de esas hizo este miércoles en el duelo ante el Benfica con el Bernabéu, con otra parada espectacular que el guardameta belga analizó las técnicas que le llevaron a hacer eso.

«La verdad es que lo paré bien», empezó Courtois tras el triunfo del Real Madrid ante el Benfica en Champions. «Pasa entre las piernas… estoy bien abajo bien, listo para parar», añadió el guardameta belga. Courtois dio las claves de esa parada: «Son los genes de mis padres, que han jugado al voleibol», explicó.

Además, dijo que lo que hizo, el movimiento exacto, «en los términos de porteros se llama como quitar la pierna y llegar rápido abajo, si quito la pierna en movimiento llegas rápido abajo». «Es una técnica que aprendí en el Chelsea, son técnicas que usamos y algunas veces sirven», comentó.

Sobre la figura de Vinicius, Courtois reconoció que no vio el baile, pero que se alegra de que el brasileño «siga bailando porque significa que mete goles». Por su parte, también hizo un análisis táctico de este encuentro: «Ellos como no jugaba Prestianni, no jugaron con un extremo derecho y ahí nos crearon problemas en quien seguía a quien, había espacios que no logramos cerrar bien, en la segunda parte hemos defendido mejor, hemos ajustado mejor. Hemos mejorado, hemos metido el empate rápido y eso era lo importante».

Courtois aseguró que son «fiables» aunque «en Champions es normal que tener ocasiones» aunque «hay que ajustar algunas cosas». «Hemos sido bastantes continuos en estas semanas, en el juego nos falta fluidez y rapidez con balón, tenemos que ir más de lado a lado, moverles más, y si tardamos mucho en dar el pase el rival se acomoda muy rápido», añadió Courtois, que dijo que fue lo que pidió Arbeloa «en el descanso».

Sobre el posible rival, Manchester City o Sporting de Portugal, Thibaut Courtois bromeó con que «saldrá el City» (por la cantidad de enfrentamientos que van ya en los últimos años: «Esperamos que podamos cambiar… el Sporting también es un rival duro, está muy bien en la liga portuguesa, llevamos muchos años jugando contra el City, parece el partido soñado por la lotería».