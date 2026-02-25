Vinicius marca y baila: su gol le da victoria al Real Madrid contra el Benfica

Vinicius marcó el 2-1 en el Real Madrid-Benfica y repitió la misma celebración con baile en el saque de esquina que trajo consigo un acto de racismo hace una semana en el estadio Da Luz. El brasileño desatascó una situación peligrosa para su equipo, que llevaba casi una hora de partido sin tirar a puerta y recibiendo acercamientos del cuadro portugués.

Pero Vinicius aprovechó un pase de Fede Valverde en una contra de los blancos, se marchó en velocidad de Otamendi y con un disparo raso y ajustado la clavo en la izquierda de la portería de Trubin. El de este miércoles el tercer tanto del brasileño en la Champions League y el quinto en los últimos cinco encuentros.

Su celebración no decepcionó a nadie y el Santiago Bernabéu se volvió loco, en el buen sentido, con el baile de Vini en el córner. El brasileño repitió los mismos pasos que en Lisboa, con la diferencia de que allí sufrió que le lanzaran objetos desde la grada y que minutos después Gianluca Prestianni le llamase «mono» con la boca tapada, un acto de racismo condenado por la UEFA al sancionarle sin jugar la vuelta en el estadio madridista.

Vinicius hizo el segundo después de una primera parte en la que el conjunto de José Mourinho se adelantó al castigar un despiste defensivo del Real Madrid. Rafa Silva anotó y a los tres minutos Aurélien Tchouaméni puso el empate con un golazo.