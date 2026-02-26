Courtois desvela su secreto para hacer milagros

Thibaut Courtois es una auténtica garantía para el Real Madrid. El guardameta belga es la pieza más estable del once de Álvaro Arbeloa, y en cada partido deja varias muestras de su amplio repertorio de paradas. Ante el Benfica, volvió a ser decisivo para cerrar el pase de su equipo a octavos de la Champions League. Su intervención más destacada llegó en el minuto 38 del partido, con 1-1 en el marcador. Richard Ríos conectó un potente disparo dentro del área que despejó Courtois abajo. El portero explicó la técnica que empleó para desbaratar la ocasión.

Del dicho al hecho… hay un trecho. De la forma en la que lo explicó Thibaut Courtois puede parecer sencillo replicarlo en el césped más cercano. Inténtenlo. El belga desveló que se trataba de una parada «sweep the leg», una técnica que consiste en levantar la pierna durante el impulso para llegar con más rapidez a un balón raso. «Si yo quiero saltar y no quito la pierna, nunca llego. Si quito la pierna, con el movimiento llego rápido abajo», reveló Courtois. El ex de Chelsea y Atlético de Madrid hizo gala de una agilidad impropia de un portero de dos metros, ya habitual, pero con la que sigue asombrando al mundo del fútbol.

No es habitual que los futbolistas entren a valorar aspectos técnicos del juego durante las entrevista postpartido. Buena parte de ellos, activan el piloto automático y responden con frases hechas a las diferentes preguntas. Courtois es una de las excepciones. El guardameta del Real Madrid destaca por su franqueza y por ser autocrítico, tanto en la victoria como en la derrota. Al ser preguntado ante los micrófonos de Movistar por su parada a Richard Ríos, Courtois tampoco esquivó la cuestión. «Vi una foto, y la verdad que lo paré bien», reconoció entre risas. También ‘culpó’ a la herencia que dejaron sus padres en él: «El balón pasa entre las piernas, creo que estoy bien abajo, preparado para parar. Es un poco de los genes de mis padres, que han jugado al voleibol y yo de pequeño jugaba».

Courtois sigue de dulce

Thibaut Courtois es uno de los jugadores merengues que mantiene un listón digno de un equipo candidato a la Champions. El guardameta está entre los mejores del mundo en su posición y no baja el nivel a sus 33 años. Con una defensa blanca en la que la única constante ha sido la presencia de Álvaro Carreras en el lateral izquierdo, Courtois sigue sosteniendo al equipo con sus paradas. El belga estuvo a punto de evitar el primer tanto del Benfica, al sacar a contrapié el intento de despeje de Asencio. El rechace favoreció a Rafa Silva, que convirtió a placer a centímetros de la meta defendida por el belga.

El guardameta del Real Madrid detuvo cuatro de los cinco lanzamientos a portería de los portugueses, destacando su parada a Richard Ríos en la recta final de la primera parte. Una intervención que evitó que el Benfica volviera a igualar la eliminatoria. La ocasión llegó minutos después del gol anulado a Arda Güler, lo que hubiera supuesto un mazazo a nivel anímico para el conjunto blanco. En la segunda mitad, el Real Madrid no sufrió en exceso, aunque sin brillantez, y acabó sentenciando la eliminatoria con el 2-1 de Vinicius Junior.