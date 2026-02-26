Asencio guarda reposo tras el golpe y es duda para el partido del lunes ante el Getafe

Asencio guarda reposo en su domicilio tras el fuerte golpe que sufrió con Camavinga en el Santiago Bernabéu

El canario es duda para el duelo contra el Getafe del próximo lunes

Asencio sale del hospital mostrando el pulgar hacia arriba a OKDIARIO

Asencio, tras recibir un fuerte golpe. (Getty)

El estado físico de Asencio mantiene en vilo al entorno del Real Madrid tras el golpe que sufrió con Eduardo Camavinga en el duelo que enfrentó a los blancos con el Benfica. El canario se encuentra de reposo en su domicilio desde la madrugada de este jueves, momento en el que abandonó el hospital después de someterse a todas las pruebas médicas pertinentes.

Según fuentes cercanas, los estudios realizados descartaron complicaciones mayores, aunque los servicios médicos han recomendado reposo absoluto como medida preventiva. La evolución será evaluada día a día para determinar cuándo podrá reincorporarse a la dinámica habitual. Por el momento, no existe un plazo cerrado de recuperación.

La principal incógnita gira en torno a su disponibilidad para el compromiso del próximo lunes contra el Getade que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu. A esta hora, el futbolista no está descartado, pero tampoco puede asegurarse su presencia. Todo dependerá de cómo responda su organismo durante las próximas 48 a 72 horas, un periodo que se considera clave para valorar su estado real.

Desde la entidad madridista transmiten cautela y evitan hacer pronósticos precipitados. El objetivo prioritario es preservar la salud del jugador y evitar cualquier riesgo que pueda agravar la situación. En este sentido, la decisión final se tomará en función de los informes médicos y de las sensaciones del propio Asencio.

