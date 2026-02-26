La Fiscalía pide un año de cárcel para un aficionado que profirió insultos racistas a Vinicius en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de un año de cárcel y una multa de 2.000 euros al aficionado del Real Oviedo que profirió insultos racistas contra Vinicius en el Carlos Tartiere. Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto, en el partido que midió a los ovetenses con el Real Madrid, donde los blancos ganaron 0-3, con una gran actuación del futbolista brasileño, que entró en la segunda parte revolucionando el partido. Las cámaras captaron al aficionado y el Ministerio Fiscal considera que la difusión de ese vídeo generó «sentimientos de frustración, vergüenza y humillación» en el jugador del conjunto madridista.

La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo en el que sostiene que, sobre las 22:07 horas del 24 de agosto de 2025, cuando Vinicius marcó un gol en contra del equipo local, el acusado, obrando «con evidente desprecio al color del jugador», profirió contra él gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista, imitando a un mono, hacia su persona, claramente audibles y perceptibles por los diferentes asistentes al estadio, «generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación».

Este hecho fue recogido por las cámaras de un programa de televisión, que difundió los cortes el lunes 25 de agosto de 2025, así como en sus perfiles de redes sociales, alcanzando a las 21:17 horas 309.200 visualizaciones. Tras la emisión de las grabaciones por televisión, numerosos medios de comunicación digitales y perfiles en redes sociales se hicieron eco de los insultos, alcanzando los hechos un impacto mundial de más de 305 millones de visualizaciones en todo el mundo, «con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación para el jugador».

Vinicius sufrió gritos racistas contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere y la Liga los denunció tras estudiar el caso y las imágenes bien a fondo. Los hechos sucedieron en el minuto 63 una vez entró al campo. «Uh, uh, uh», gritaron varios aficionados locales. Esos mismos gritos racistas se escucharon también en el minuto 39 del primer tiempo, con Vinicius aún en el banquillo. Se identificó a uno de esos aficionados, que ahora se enfrenta a un delito contra la integridad moral.

El acusado se encontraba en el momento de los hechos afectado por el consumo de bebidas alcohólicas. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas, en concurso con un delito contra la integridad moral.

Si finalmente el acusado fuera condenado únicamente por el delito contra la integridad moral, el Ministerio Fiscal considera que concurre en él el agravante de discriminación y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión. Pide además una indemnización a Vinicius de 2.000 euros.