El Bernabéu vuelve a ser casa para Vinicius

Vinicius ha vivido una temporada de contrastes en el Santiago Bernabéu. El extremo brasileño llegó a escuchar silbidos persistentes de su propia afición en algunos de los momentos más delicados del curso, especialmente tras la marcha de Xabi Alonso y la posterior eliminación copera ante el Albacete, entonces en Segunda División. En aquel encuentro frente al Levante, el Bernabéu le dedicó una de las broncas más sonoras que se recuerdan a un jugador madridista en los últimos años. Durante 90 minutos, el brasileño se sintió como visitante en su propia casa.

Un episodio que en el club nunca se terminó de comprender del todo, tratándose de un futbolista que aterrizó en Madrid con 18 años y que ya forma parte de la historia reciente de la entidad, decisivo en varios títulos del equipo que presume de 15 Copas de Europa.

Sin embargo, el escenario ha cambiado. Este miércoles, en la vuelta del playoff de la Champions ante el Benfica, Vinicius volverá a sentir el respaldo de su gente, como ya ha ocurrido en los últimos compromisos. Su rendimiento ha crecido de manera notable, pero además el madridismo quiere mostrarle su apoyo tras lo sucedido la pasada semana en Lisboa, donde denunció un presunto insulto racista por parte de Prestianni. El Bernabéu está dispuesto a arroparle y recordarle que, más allá de errores puntuales, es uno de los suyos.

Arbeloa fue contundente en la previa al referirse al brasileño: «Está muy bien, con muchas ganas. Está muy motivado para este tipo de partidos. Desde que he llegado está a un grandísimo nivel, es un jugador diferencial. Cualquier entrenador desea tener a Vini Jr. en el campo. Buscamos aprovecharlo al máximo. Es un chico muy importante dentro del vestuario, un líder. Necesitamos que vuelva a disfrutar y haga un gran partido».

El técnico insistió en su fortaleza mental: «Vinicius siempre ha demostrado mucha valentía y carácter. Cualquiera en su situación no sé cómo reaccionaría. Él lo ha hecho con personalidad. Es un luchador. Va a salir a competir y a demostrar que es uno de los mejores jugadores del planeta».

Un renacer sobre el césped

Los números respaldan la mejoría. Vinicius encadena cuatro partidos consecutivos viendo portería: marcó ante el Rayo Vallecano, frente a la Real Sociedad, anotó el tanto decisivo ante el Benfica en la ida del playoff y volvió a hacerlo el pasado fin de semana en Pamplona. Cuatro goles que reflejan el crecimiento de un futbolista que ha recuperado confianza y protagonismo.

El cambio coincide con la llegada de Arbeloa al banquillo. Vinicius había mostrado una versión más apagada en el tramo final de la etapa de Xabi Alonso. Incluso llamó la atención que no se despidiera públicamente del técnico donostiarra cuando ambas partes separaron sus caminos el pasado 12 de enero. Desde entonces, el brasileño ha recuperado la sonrisa.

Arbeloa, hombre de club, entendió desde el primer día que Vinicius es un activo estratégico de la entidad y decidió reforzar su figura. El discurso cambió. Se acabaron las reflexiones ambiguas tras los silbidos y las sustituciones sistemáticas que generaban desconcierto. El mensaje pasó a ser claro: es uno de los pilares del proyecto presente y futuro. Ese respaldo se ha traducido en rendimiento. Más suelto, más decisivo y más sonriente, Vini vuelve a ser determinante. El Bernabéu, que hace meses le silbó, ahora se prepara para empujarle.