El presidente del Oviedo señala que la Policía «no ha encontrado» gritos racistas a Vinicius

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ha señalado este lunes en un acto institucional que la Policía no ha encontrado gritos racistas a Vinicius en el Carlos Tartiere. Y es que la Liga, tras la disputa de la jornada dos, denunció unos supuestos gritos racistas al jugador del Real Madrid que aparecieron en un programa de televisión. Esos gritos que supuestamente decían «uhh, uhh» no han podido ser ratificados.

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, aseguró que, más de dos semanas después de la celebración del partido, la Policía «no ha encontrado nada» sobre los gritos racistas que supuestamente se produjeron contra Vinicius durante el encuentro ante el Real Madrid.

«La Policía sigue investigándolo y en cuanto tengamos el resultado o si encontramos algún indicio, lo castigaremos. Estamos seguros del comportamiento de nuestra afición, el Tartiere y nuestra gente siempre han estado a la altura y ese día no fue la excepción. Si a estas alturas no ha salido nada, es buena noticia, porque si hubiese habido algo ya se sabría», afirmó Martín Peláez en una comparecencia ante los medios en el Carlos Tartiere.

La Liga comunicó el pasado 29 de agosto que denunciaba los gritos racistas que recibió Vinicius durante el partido de la segunda jornada en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo. Se produjeron durante el minuto 37 y el minuto 63 por aficionados locales. Unos gritos racistas que la Liga denunció en una ampliación de sus denuncias de la jornada anterior.

Un partido en Oviedo donde Vinicius fue muy criticado por su actitud contra la grada. Sin embargo, todo tenía una razón, como casi siempre. El brasileño tuvo que soportar una sonora pitada cuando entró, insultos y, también, como una pequeña parte de los aficionados le hacían sonidos de mono. Aunque esta última parece que no se produjo. Incluso se le lanzó una botella de plástico tras el segundo gol de Mbappé, al que le dio la asistencia. A partir de ahí, los gestos del brasileño gritando al árbitro o sus poses ante la grada tras marcar el último gol del partido fueron obvias.