La conversación de Daniel Sancho con su padre Rodolfo Sancho tras conocer la condena: «No es justo»

Daniel Sancho sigue intentando conseguir integrarse en su nueva vida en Surat Thani después de ser trasladado de cárcel tras pasar más de un año en prisión preventiva en Koh Samui, lugar en el que parecía estar muy integrado con sus compañeros. Tras conocer la condena de cadena perpetua, el español pudo pedir al juez que hiciese algo por evitar ser cambiado de lugar, pero su petición no ha sido aceptada. Ese ha sido el segundo jarro de agua fría que ha recibido, ya que no pensaba que la condena fuese a ser tan dura, algo que se sabe gracias a que se conoce el contenido de la conversación que tuvo con Rodolfo Sancho, su padre, horas después de la noticia.

Mientras la familia del cirujano colombiano se muestra satisfecha con el castigo, ya que no pedían en ningún caso la pena de muerte, la defensa del español y su familia estaban convencidos en poder conseguir que fuese más baja. Todos su esfuerzos se han centrado en intentar demostrar que la muerte de Arrieta fue en defensa propia para evitar una agresión sexual y que no fue premeditado con anterioridad, algo que no han conseguido. Las compras de chuchillos, una sierra y otro tipo de objetos han servido para que se haya decidido que planificó la muerte y el posterior descuartizamiento del fallecido, que apareció repartido en varias bolsas de basura repartidas por diferentes zonas.

Ha sido el programa Vamos a ver, de Telecinco, el que ha desvelado en exclusiva lo que pudieron hablar padre e hijo solo unas horas después de la lectura de la sentencia y de su rápido traslado de cárcel, una decisión que se esperaba que se tomase pasados unos días.

Álvaro López, el periodista que ha conseguido esta información, ha sido el encargado de explicar el contenido. «Conversación poco menos de 24 horas después de la sentencia. Se produce lejos del dramatismo porque Daniel Sancho les dice que se encuentra fuerte, defiende su inocencia, dice que va a demostrar hasta el final que no cometió un asesinato premeditado, y, sobre todo, les tranquiliza. Dice que va a estar bien en esta nueva prisión», aseguraba ante las cámaras.

En el vídeo emitido por el programa, se pueden conocer las frases que Daniel dijo a su padre. «Es duro, es una sentencia difícil. Mucho. Es que es muy injusto todo. Todo ha sido un accidente, me quiero defender hasta el final, porque se va a demostrar», dice el condenado.

El golpe ha sido enorme y todavía, por lo que se entiende en esta conversación, sigue sin procesarlo: «No entiendo una cadena perpetua. No es justo. No la entiendo. Porque yo únicamente me defendí, solo me defendí». Pese a las malas noticias, mantiene la esperanza en poder demostrar su versión y pide a su familia que no se rinda: «Estoy tranquilo porque confío en los recursos, confío en que salgan adelante. No tenemos otra vía posible».

«Lo hemos demostrado en el juicio, lo hemos demostrado con pruebas. No lo entiendo. Pero tiene que ser esa línea la que tenemos que continuar. Porque no hay otra. Estoy fuerte, estoy tranquilo», continúa diciendo a su padre. Pese a que en su nueva cárcel apenas hay presos extranjeros que hablen inglés, la mayoría son tailandeses, se muestra convencido de continuar luchando sin rendirse: «Me voy a adaptar bien donde esté. Pero por favor, no dejéis de trabajar para demostrar que soy inocente de esto».