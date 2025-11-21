El CTA se olvida del Barça en el ‘caso Negreira’: «Es una cuestión de unos directivos…»

El Comité Técnico de Árbitros se ha olvidado del Barcelona a la hora de tratar el ‘caso Negreira’. Su presidente, Fran Soto, olvidó mencionar al club azulgrana mientras trataba el tema del ex vicepresidente de los colegiados en una entrevista en la noche del pasado jueves. Hay que recordar que el Barça está imputado como entidad en este caso.

«Negreira hizo mucho daño a todo. Su figura está haciendo mucho daño al arbitraje. Espero que cuanto antes haya una sentencia. Tenemos que tener claro que no sé por qué siempre lo vinculamos con los árbitros. Porque realmente los que están investigados no hay ningún árbitro. Esto es una cuestión entre unas personas físicas y unos directivos o quién sea…», dijo el presidente del CTA olvidando mencionar al Barcelona.

«Pero que no hay árbitros implicados. Pero es cierto que nos está generando bastante daño. Cuanto antes termine esto va a ser lo mejor para todos. Es algo que tenemos que olvidar, que dejar atrás y que empezar olvidando toda esa situación que se pudo generar. Yo estoy convencido de la honestidad de todos los árbitros y de hecho solamente hay que comprobar el procedimiento judicial», añadió Fran Soto en El Partidazo de Cope.

Y es que olvidar hablar del Barcelona en el ‘caso Negreira’ es olvidar mencionar una de sus patas más importantes dentro de este escándalo, el más relevante en la historia del fútbol español. El club azulgrana está imputado en este caso y tendrá que declarar por ello el próximo 27 de enero de 2026. El CTA evitó mencionar al club blaugrana al tratar este asunto tan peliagudo para ellos.

Por último, durante una entrevista en El Partidazo de Cope, al presidente del CTA le preguntaron si es posible echar a todos los árbitros que tengan relación con Negreira: «A día de hoy es imposible expulsar a todos los árbitros que hayan coincidido con Negreira». Fran Soto descarta que vaya a tomar cartas en el asunto y asegura que confía plenamente en la «honorabilidad de todos los árbitros» y que no le consta que el Real Madrid haya pedido quitar a los árbitros relacionados con Negreira.