Fran Soto, presidente del CTA: «Es imposible expulsar a todos los árbitros que coincidieron con Negreira»
Fran Soto también asegura que Negreira "ha hecho mucho daño al arbitraje"
El caso Negreira sigue trayendo mucha cola. Mientras el juicio sigue en fase de instrucción, el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto afirmó que «Negreira ha hecho mucho daño al arbitraje». Pero el máximo responsable de los árbitros dijo que «es imposible expulsar a todos los árbitros» que hayan tenido alguna relación con Negreira, hijo o padre. Por tanto, estos colegiados seguirán arbitrando en la máxima categoría del fútbol español a pesar de la polémica.
«A Negreira le diría que ha hecho mucho daño al arbitraje», comenzaba diciendo el presidente del CTA al preguntarle que qué le diría a Negreira si lo tuviera delante. «Espero una sentencia cuanto antes. No sé por qué siempre lo vinculamos con los árbitros, porque realmente los que están investigados no hay ningún árbitro investigado», agregó.
Acto seguido, Fran Soto se ‘olvidó’ de mencionar al Barça al hablar del caso Negreira: «Esto es una cuestión entre unas personas físicas y unos directivos, o quién sea, pero que no hay árbitros implicados. Nos está generando bastante daño y cuanto antes termine esto, va a ser lo mejor para todos. Es algo que tenemos que olvidar, que dejar atrás, que empezar olvidando toda esa situación que se pudo generar. Estoy convencido de la honestidad de todos los árbitros y de hecho no hay más que comprobar el procedimiento judicial y que ningún árbitro está investigado para absolutamente nada».
Por último, durante una entrevista en El Partidazo de Cope, al presidente del CTA le preguntaron si es posible echar a todos los árbitros que tengan relación con Negreira: «A día de hoy es imposible expulsar a todos los árbitros que hayan coincidido con Negreira». Fran Soto descarta que vaya a tomar cartas en el asunto y asegura que confía plenamente en la «honorabilidad de todos los árbitros» y que no le consta que el Real Madrid haya pedido quitar a los árbitros relacionados con Negreira.
«No me consta de una forma directa, indirectamente podría llegar a intuirlo. Pero no lo sé, y de lo que no sé no me gusta opinar. Confío plenamente en la honorabilidad de todos los árbitros. No ha habido ninguno investigado. Con eso está todo dicho. Los árbitros que están en Primera División no están porque han caído del cielo en Primera División, han tenido que pasar unas categorías. Y son árbitros que han llegado a esa categoría por su esfuerzo y su valía. No tiene ningún sentido quitar a los mejores árbitros españoles», concluyó.
Temas:
- La Liga