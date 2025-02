Cañizares e Iturralde se enfrentan por la guerra de los árbitros españoles y la posible huelga

El arbitraje español, y sobre todo el VAR, está sufriendo actualmente uno de sus momentos más delicados en la historia de la Liga. Después de un vergonzoso fin de semana repleto de escándalos en las decisiones de los colegiados como fue la expulsión de Jude Bellingham en el Real Madrid, el gol legal anulado al Rayo Vallecano ante el Barça o el ‘atropello’ de Gil Manzano a la Real Sociedad en el Benito Villamarín, la crisis en el CTA ha abierto la posibilidad de que los árbitros estén barajando parar y declararse en huelga.

Esta amenaza real de parar la Liga si los colegiados del CTA acuden a una posible huelga ha generado una gran debate en España, con figuras como Iturralde González defendiendo esta posible postura que podría adoptar el Comité de Árbitros, mientras que otros como Santi Cañizares han cargado contra la posibilidad de que el arbitraje español se acoja a esta drástica medida.

El ex portero de Real Madrid, entre otros, ha lanzado un dardo contra el pobre rendimiento que están mostrando los colegiados en las últimas semanas por comunicados contra el actual sistema arbitral como el que lanzó el Real Madrid.

«Tienen mucho que mejorar, como tantas cosas en el fútbol español. A mí lo que me indigna es que la herramienta del VAR no se está usando para mejorar. No estamos contentos con la aplicación del VAR ni con la aplicación de las normas», aseguró el ex portero del Valencia en el programa de ‘Despierta San Francisco’ de Radio Marca.

Cañizares también criticó la polémica arbitral que tuvo lugar la noche de este sábado en el Barcelona-Rayo disputado en Montjuic y que comparó con los pisotones dentro del área que se han puesto de moda en la Liga en las últimas jornadas: «¿Por qué con los pisotones estamos tan delicados? Eso de Batalla no es penalti en ningún caso, pero se comete una falta igual. No puedo entender que, cuando la jugada ya ha pasado, si hay una infracción fruto del juego, se pite y castigue», destacó el ex guardameta.

Con respecto a la reforma integral en el Comité Técnico de Árbitros y de anunciar un parón ante las reclamaciones constantes de los clubes españoles, Cañizares se mostró tajante: «Hay muchos árbitros en todo el mundo y seguro que tienen ganas de trabajar. ¿Y si les da por pitar bien?».

Iturralde González: «Yo iría a la huelga»

A diferencia de Cañizares, el ex colegiado Eduardo Iturralde González sí que considera que los árbitros deberían plantarse para frenar las críticas porque el estamento vive «su momento más débil». Durante su intervención en el programa ‘Carrusel Deportivo’, el ex colegiado señaló que el colectivo arbitral se siente atacado y perjudicado, pero no se atreve a dar un golpe encima de la mesa por los condicionantes que tiene, sobre todo el económico.

Como ex árbitro, Iturralde criticó la falta de dureza a la hora de plantar cara a la situación que está sufriendo el CTA. «Ahora están en una situación en la que las medidas de fuerza que podían tomar los árbitros no las van a tomar por el tema económico que tienen ahora. Tan sencillo como eso», puntualizó.

Con respecto a la posibilidad de que se produzca realmente una huelga arbitral, Iturralde lo ve improbable: «Nadie va a dar un paso adelante. Van a tragar todo lo que quieran. Hoy día viven muy bien del arbitraje». Asimismo, el ex árbitro vasco cree que el actual CTA no es un colectivo como tal por la permisividad que ha mostrado «porque lo que está tragando el colectivo arbitral de todos los clubes, no solo del Real Madrid, no hay colectivo que lo aguante».

Por último, Iturralde afirma que los actuales árbitros españoles están aguantando toda esta avalancha por la situación en la que se encuentran: «Por la parte económica tan estable que tienen y tan boyante. Es triste decirlo, que yo dentro si estuviese cobrando lo mismo haría lo mismo. Yo cobraba 30.000 y los de ahora 300.000», explicó el vasco: «Al final eso pasa en todos los órdenes de la vida. ¿Tú vas a perder o a intentar perder 300.000 euros por salir en la foto, por hacer una huelga o por decir ‘paro el fútbol’? Porque está para parar el fútbol», zanjó Iturralde.