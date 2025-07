El padre de Lamine Yamal habla por primera vez de la fiesta de su hijo: "Se van a morir de envidia".

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha hablado por primera vez de la polémica fiesta de su hijo para celebrar su 18º cumpleaños. «Yo no escucho críticas, escucho las mías. Y las mías son que mi hijo está haciendo bien sus cosas, ya está», ha dicho el padre de Lamine Yamal tras días de mucho debate sobre lo hecho por el futbolista del Barcelona en esa fiesta.

«Las personas, en vez de ver lo cercano suyo, miran lo lejano de los demás y entonces se van a morir de envidia, ese es su problema», ha dicho Mounir Nasraoui, ya un habitual también de la polémica. Es un chico joven, ha cumplido 18 años y también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida», ha continuado el padre de Lamine Yamal.

El jugador azulgrana ha sido muy criticado, tanto por diversas asociaciones, personalidades y hasta el propio Gobierno de España, por contratar a personas con enanismo para esa fiesta de cumpleaños y la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) le ha denunciado. Con ello, el padre de Lamine Yamal ha hablado por primera vez de esta fiesta.

«Lo entendemos todos, es un deportista profesional, lo que ustedes quieran, pero también es un niño como cualquier otro. Tiene a sus amigos, a sus padres bien cuidados. La política ni me a ni me viene. El chaval está intentando ser alguien para todos, no para él solo», ha comentado Mounir Nasraoui en declaraciones a Europa Press.

El padre de Lamine Yamal ha llegado a decir que «deberíamos estar todos orgullosos y las personas que hablan mal de mi hijo, que se miren a sus espaldas bien mirada» y además también ha asegurado que Lamine Yamal «le está haciendo ver a muchos niños que es un ejemplo para ellos».

«Mi hijo no ha hecho nada malo. Si no sería yo el primero como padre, en cogerle de las orejas y decirle ‘Lamine esto no se hace’. Pero mi hijo no ha hecho nada. Si ha hecho algo malo, ahí están las comisarías, que vayan y denuncien», ha seguido el padre del jugador del Barcelona, al que este miércoles el club catalán oficializó con el número 10 y con su renovación ya confirmada tras cumplir 18 años.