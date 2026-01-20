Los desaparecidos del accidente de tren de Córdoba: cómo ayudar a localizarlos

El accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que sacudió este domingo España ha dejado, al menos, 40 muertos y 43 desaparecidos además de cientos de heridos. Un tren de Iryo que cubría la ruta entre Málaga – Madrid Puerta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz invadiendo la vía contigua y chocando con un tren Alvia que circulaba por la vía paralela. A consecuencia de la invasión, el segundo convoy también descarriló agravando el alcance de la tragedia.

Durante la madrugada del domingo cientos de sanitarios y trabajadores de los servicios de emergencias se desplazaron hasta la zona para trasladar a los heridos a los hospitales más cercanos y para tratar de liberar a las personas atrapadas en los trenes.

La magnitud del choque dejó varios vagones completamente volcados y en este momento los bomberos y otros servicios de emergencias trabajan para retirar los restos de los trenes y encontrar a los desaparecidos. Ahora mismo la prioridad es localizar a las personas que continúan en paradero desconocido y prestar apoyo médico y psicológico a las víctimas y a sus familiares.

Para facilitar la localización de los desaparecidos, se ha habilitado un canal oficial de información y atención a familiares, a través del cual se están recogiendo datos y resolviendo consultas.

Con el objetivo de colaborar en la localización de las personas desaparecidas en el accidente de tren de Córdoba, en OKDIARIO ponemos a disposición de los familiares un canal de comunicación para compartir información sobre los desaparecidos que pueda resultar de utilidad. A través de nuestro correo de contacto ([email protected]) nos pueden hacer llegar fotografías recientes de las personas a las que buscan, su nombre, edad y cualquier dato que pueda ser relevante en la búsqueda. Toda la información recibida será contrastada previamente y retirada de inmediato si así lo solicitan los familiares.

Los desaparecidos en el accidente de tren de Córdoba

María Eugenia Gallego Navasco

María Eugenia viajaba en el vagón 8 del tren de Iryo e iba vestida como en la primera fotografía del tuit

⚠️ ⚠️ Seguimos buscando a María Eugenia Gallego Navasco ⚠️⚠️ No tenemos noticias de ella. Iba en el tren de Iryo en el vagón 8, asiento 13D. Iba vestida igual que la primera foto. Cualquier ayuda es bien recibida. #Adamuz #Tren #iryo #Cordoba #Malaga pic.twitter.com/n0z61efipF — Sandra (@Sand_97) January 19, 2026

Miriam del Rosario Alberico Larios

Miriam, de 27 años, viajaba en el vagón 1 del tren Alvia con destino Huelva. Vestía un pantalón de pana verde.

Seguimos buscando a un familiar que viajaba sola en el vagón 1 del Alvia. Se llama Miriam del Rosario Alberico Larios, tiene 27 años y lo que sé era que llevaba un pantalón de pana verde e iba en el Alvia 2384 dirección Huelva.

Difusión porfavor! pic.twitter.com/8FmZrQ30iQ — Eva Mestre Ruiz (@Evamestre10) January 19, 2026

Ricardo Chamorro Calíz

Ricardo Chamorro, de 57 años, viajaba en el Alvia Madrid – Huelva.

URGENTE!

Por favor quien este en adamuz y reconozca a este señor que es mi padre que contacte conmigo porfavor Iba en el alvia Madrid-Huelva que ha chocado Porfavor difusión!! pic.twitter.com/7vSvb2m9Rv — Richi :/ (@Ricardochammo) January 19, 2026

Jesús Saldaña

Jesús Saldaña viajaba en el tren Iryo.

Mi amigo Jesús Saldaña, cardiólogo en el hospital La Paz, iba en uno de los vagones Iryo accidentados. No sabemos nada de él desde tuvo lugar el accidente. Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba. Agradezco mucho la difusión. pic.twitter.com/2LZBKrOPLM — Ignacio Álvarez (@ialvarez95) January 19, 2026

Cómo ayudar a las víctimas del accidente

En caso de tener algún dato que pueda ser de ayuda para encontrar a los desaparecidos del accidente de tren de Córdoba, debes ponerte en contacto con las autoridades a través de los siguientes teléfonos oficiales: