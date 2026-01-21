El PP pasa al ataque contra Sánchez: «Cuando la meteorología cuesta vidas, el PSOE nos llama asesinos»

El Partido Popular pasa al ataque directo contra el Gobierno de Sánchez en el segundo día del luto oficial por las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha asegurado que si bien la oposición se ha mantenido «prudente», critica que no respondiera de igual modo el PSOE tras la tragedia de la DANA. «Cuando la meteorología cuesta vidas, el PSOE nos llama asesinos», ha expresado.

Así lo ha asegurado el dirigente popular en una rueda de prensa convocada a última hora de la mañana y que, ya en la noche de este pasado martes tras el último accidente de la red de rodalíes de Cataluña que se ha saldado con un fallecido -el maquinista de 28 años-, previó organizar el equipo de la Dirección Nacional del PP.

«Hemos dado una lección de prudencia a pesar de que no hemos recibido ninguna información por parte del Ejecutivo», ha asegurado el propio Bravo insistiendo en el «silencio» a que los de Sánchez quieren llevar al principal partido de la oposición. En este sentido, ha recordado que los últimos datos sobre el accidente ferroviario sólo se los haya proporcionado la Junta de Andalucía, liderada por el popular Juanma Moreno Bonilla.

Bravo, que ha insistido en la amabilidad del tono con el que el PP se ha venido dirigiendo en todo momento al Gobierno, ha contrapuesto la forma de actuar entre su partido y los de Sánchez ante catástrofes como la recientemente vivida en la provincia de Córdoba.

«Debemos ser la oposición que los españoles necesitan», ha asegurado. A su juicio, el PP no es un partido que se ancle en el pasado ni es tampoco «el de las manifestaciones al grito de asesinos». Una reseña, la del dirigente del PP, que ha empleado en alusiones a las críticas a la gestión del Gobierno valenciano sobre la DANA liderado entonces por el popular Carlos Mazón. «Hay partidos que, cuando a meteorología cuesta vidas, se lanzan muy pronto a llamar asesinos», ha expresado.