¿Cuándo juega Carlos Alcaraz en Indian Wells 2025? Calendario de partidos

Indian Wells 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina y los mejores tenistas del mundo ya vuelan hacia el desierto californiano para disputar el primer Masters 1.000 de la temporada, que arrancará el próximo día 5 de marzo y finalizará el día 16 con la gran final del torneo. Carlos Alcaraz, por su parte, buscará revalidar el título por tercer año consecutivo tras lograr la corona después de vencer en sendas finales, en 2023 y 2024, al ruso Daniil Medvedev, por 6-3 y 6-2 y 7-6 y 6-1, respectivamente.

«Tengo muchas ganas de ir a Indian Wells ya, es un lugar que me encanta jugar, me encanta estar, yo creo que en los últimos dos años se ha reflejado lo a gusto que estoy ahí y ojalá que este año se vuelva a dar, se vuelva a repetir, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Prepararnos estos días y esta semana para empezar el torneo bien y ojalá que se pueda dar ese hito de ganar los tres consecutivos, así que vamos a ver este año», declaró el actual número tres del mundo.

A comfortable match turned into a tight battle 😯 Court-side as @carlosalcaraz finds a way to overcome Nardi in Doha… https://t.co/ZF3AEpK9kQ pic.twitter.com/kEdtcbonSY — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2025

Cuándo juega Carlos Alcaraz en Indian Wells

Hasta el momento, se desconoce el calendario y el día del debut de Carlos Alcaraz en la edición del 2025 en Indian Wells, pero se prevé que inicie su andadura en el desierto californiano entre el 5 o el 6 de marzo, fechas que corresponden a la primera ronda del cuadro masculino y femenino del torneo. Asimismo, y con motivo de preparación para el inicio de temporada y el primer Masters 1000 del año, el pupilo de Juan Carlos Ferrero tendrá la oportunidad de quitarse la espina de la derrota en Doha, ante Jiri Lehecka, con un encuentro de exhibición frente al estadounidense Frances Tiafoe, que se disputará este día 2 de marzo a partir de las 23:30 horas en España.

«Este evento es único, tenía ganas de estar aquí en Puerto Rico y también jugar con Frances Tiafoe. Va a ser un bonito día y al final jugar un partido, nos lo vamos a tomar súper en serio. Yo creo que para coger ritmo para Indian Wells viene bien», señaló Alcaraz.

Calendario de Indian Wells 2025

Del 2 al 4 de marzo: Fase previa masculina y femenina

5 y 6 de marzo: Primera ronda masculina y femenina

7 y 8 de marzo: Segunda ronda masculina y femenina

9 y 10 de marzo: Tercera ronda masculina y femenina

11 y 12 de marzo: Octavos de final masculinos y femeninos

13 de marzo: Cuartos de final masculinos y femeninos

14 de marzo: Semifinales femeninas

15 de marzo: Semifinales masculinas

16 de marzo: Finales masculina y femenina

Dónde ver Indian Wells 2025

El denominado quinto ‘Grand Slam’ de la temporada, por detrás del Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open, se podrá disfrutar a través de las pantallas de Movistar Plus + y sus diferentes aplicaciones disponibles, que permitirán a todos los seguidores de este deporte no perderse detalle de la defensa del título de Carlos Alcaraz en Indian Wells 2025.