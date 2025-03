Indian Wells 2025: dónde ver todos los partidos en directo por TV y online desde España

Indian Wells se encuentra a la vuelta de la esquina y los mejores tenistas del panorama internacional ya han aterrizando en suelo californiano para comenzar su andadura en una nueva edición del torneo, que arrancará este domingo 2 de marzo y finalizará el 16 de marzo con la gran final de la competición.

Carlos Alcaraz buscará en el desierto de California su tercera corona de forma consecutiva tras vencer al ruso Daniil Medvedev en las pasadas finales del 2023 y 2024, con un marcador favorable de 6-3 y 6-2 y 7-6 y 6-1, respectivamente. Sin embargo, y a pesar de ser uno de los máximos favoritos tras la baja de Jannik Sinner por sanción (debido a su positivo por clostebol, que lo apartará de las pistas durante 3 meses, el murciano deberá volver al nivel alcanzando en Rotterdam para volver a coger confianza y olvidar las derrotas en el Open de Australia y, sobre todo, en Doha, último torneo que ha disputado hasta la fecha como preparación al primer Masters 1000 de la temporada.

El de El Palmar, tras su derrota ante Jiri Lehecka por 3-6, 6-3, 4-6, volvió a los entrenamientos en el Real Club Tenis de Murcia antes de volar hacia Puerto Rico para disputar, durante este próximo 2 de marzo, un encuentro de exhibición y preparatorio con Frances Tiafoe para la gira por Norteamérica. En ciudad natal, curiosamente, se pudo observar cómo el pupilo de Juan Carlos Ferrero ha probado un nuevo cordaje naranja para su raqueta Babolat, buscando una mayor seguridad en su juegos y en sus golpes.

Indian Wells, también denominado quinto ‘Grand Slams’ de la temporada, por detrás del ya citado Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, arrancará sus primeras fases durante este primer fin de semana de marzo y finalizará, tal y como hemos citado líneas atrás, el próximo día 16 de marzo, es decir, dos semanas después, con la gran final de la competición. El primer Masters 1000 de la temporada se podrá seguir a través de las pantallas de Movistar Plus + y sus diferentes aplicaciones disponibles, que permitirán a todos los seguidores de este deporte no perderse ningún detalle desde cualquier punto de España, independientemente de que se encuentren -o no- en sus respectivos hogares.

It’s been a pleasure to play in Doha for the first time! ❤️ Congratulations to @jirilehecka on a great match, and best of luck for the rest of the tournament! 🍀

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 20, 2025