Llegan cuatro nuevos centros comerciales a Madrid y es oficial: a partir de este día

El próximo año 2026 promete transformar por completo el panorama comercial de la Comunidad de Madrid con la apertura de varios centros comerciales que combinarán compras, ocio y restauración en espacios modernos y estratégicamente ubicados. Desde Retail Park La Maquinilla en Colmenar Viejo, pasando por el macrocentro de Valdebebas Shopping, hasta otros como OMO Cañaveral Retail Park y Parque Comercial Imagina, la región ampliará su oferta y consolidará su posición como destino comercial de referencia.

La apertura de estos centros comerciales no sólo supone una mejora en la oferta de ocio y compras, sino también un gran impulso económico, ya que generará miles de empleos directos e indirectos, desde personal de tiendas y restauración hasta servicios de logística, seguridad y mantenimiento. Además, estos espacios fomentan el desarrollo urbano, mejoran la conectividad y aumentan el atractivo de las zonas donde se ubican, generando beneficios para el comercio local y la economía regional.

Los centros comerciales que abrirán en Madrid en 2026

La tendencia en la capital es clara: los centros comerciales son cada vez más grandes, con más plantas y con una oferta más variada. Ya no se trata simplemente de tiendas de moda o tecnología, sino de espacios que integran ocio, gastronomía y cultura. Los visitantes pueden disfrutar de salas de cine, locales especializados en decoración y reformas para el hogar, librerías para perderse durante horas o restaurantes donde probar gastronomías del mundo.

Retail Park La Maquinilla

Uno de los proyectos más avanzados y con apertura confirmada para 2026 es Retail Park La Maquinilla, ubicado en el municipio de Colmenar Viejo, al norte de Madrid. Impulsado por la empresa Nhood España, este parque comercial contará con 16.530 metros cuadrados alquilables distribuidos en dos plantas, con un total de 20 locales comerciales.

Retail Park La Maquinilla ya cuenta con un 85% de ocupación confirmada, con marcas nacionales e internacionales de referencia como Apple, Adidas, Nike, Victoria’s Secret, Tous, Bimba y Lola y Zara, entre otras.

El complejo se encuentra en una ubicación estratégica, a pocos metros del centro comercial El Ventanal de la Sierra, con acceso directo desde la M-607. Para los visitantes, habrá más de 625 plazas de aparcamiento.

Valdebebas Shopping

Otro de los proyectos más esperados es Valdebebas Shopping, considerado uno de los centros comerciales más ambiciosos de la Comunidad de Madrid. Ubicado en el barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, próximo a IFEMA y a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, será el más grande de la capital.

Con una superficie total de 362.000 metros cuadrados y 260 locales comerciales, el complejo se distribuirá en dos grandes edificios conectados, separados por la Plaza de la Centralidad IV, un espacio abierto que servirá como punto de encuentro y área de ocio. El proyecto cuenta con más de 6.400 plazas de aparcamiento y una inversión estimada de 500 millones de euros, que permitirá generar más de 9.000 empleos directos.

Otros proyectos comerciales

Además de Retail Park La Maquinilla y Valdebebas Shopping, la Comunidad de Madrid cuenta con otros centros comerciales que podrían abrir sus puertas a lo largo de 2026, aunque todavía dependen de confirmación oficial.

Entre ellos destaca OMO Cañaveral Retail Park, situado en el barrio de El Cañaveral. Este parque comercial se perfila como el mayor de medianas superficies de Madrid, con 70.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, 50 locales comerciales y 2.850 plazas de aparcamiento. Aunque inicialmente su apertura estaba prevista entre septiembre y noviembre de 2027, no se descarta que pueda adelantarse a finales de 2026.

Otro proyecto de interés es el Parque Comercial Imagina, en Getafe, con 13.000 metros cuadrados de superficie comercial y un 90% de ocupación confirmada. Su apertura, prevista inicialmente para finales de 2025, se ha retrasado y se espera para 2026.

Comercio en la Comunidad de Madrid

El comercio en la Comunidad de Madrid constituye uno de los sectores productivos más relevantes de la región, representando el 12,2% del PIB regional, de los cuales el 6,1% corresponde al comercio minorista. Actualmente, el sector está formado por 57.045 establecimientos minoristas y 32.273 mayoristas, además de 11.567 dedicados a la venta y reparación de vehículos. Estos comercios minoristas emplean a 295.319 personas, lo que representa más del 8,2% de la población ocupada en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la estructura comercial, la región combina comercio especializado y no especializado, franquicias, centros comerciales, comercio ambulante y comercio electrónico. Destaca el comercio de alimentación, con 55 mercados municipales, cerca de 300 galerías comerciales y más de 2.000 establecimientos en autoservicio, así como el sector textil, que en 2024 generó 2.193 millones de euros y emplea a 26.175 trabajadores.

Por otro lado, «la Comunidad de Madrid es líder en franquicias. De las 1.384 enseñas que, en la actualidad, integran el sistema de franquicias en España, 423 de ellas se encuentran en la región. Se trata de 30.678 locales, que facturan 13.411,5 millones de euros y emplean a 148.218 personas».

En términos de volumen de negocio, el comercio minorista alcanzó en 2023 50.957 millones de euros, mientras que el comercio mayorista superó los 174.435 millones, consolidando a Madrid como un eje central del comercio nacional.