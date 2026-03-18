Manolín a sus 104 años es el campeón de ajedrez más longevo del mundo

El madrileño Manuel Álvarez Escudero, más conocido como Manolín, nació el 12 de octubre de 1.921, y a sus 104 años juega cinco días a la semana al ajedrez. Lleva 88 años jugando (su hermano le enseñó a jugar a los 16) y participando como federado en torneos de ajedrez, donde por equipos ha llegado a campeón de España. Manolín, mantiene vivo el recuerdo de Bobby Fischer, ocho veces campeón del mundo, como verdadero ejemplo de gimnasia mental.

Según le ha revelado al doctor Manuel de la Peña el secreto de su longevidad es mantenerse mentalmente activo, llevar una rutina de vida caminando todos los días, una comida sana, no beber alcohol ni fumar, disciplina, hacer muchos amigos para tener gran conexión social y todo gracias al ajedrez, un juego que conlleva estimulación cognitiva y desafío mental. Su receta para llegar a su edad con tanta vitalidad es el amor por el ajedrez, que le ayuda a mantener su agilidad mental.

Vive solo con una cuidadora y tiene una gran movilidad, ya que coge todos los días el autobús para ir a su club de ajedrez. Desde hace dos meses está más apenado porque se quedó viudo de su mujer Pilar, que falleció con 94 años. Tiene tres hijos y Elena que se acaba de jubilar es la que lo cuida con esmero.

Salud en plena forma

Como es habitual en sus entrevistas clínicas el doctor De la Peña le tomó la tensión arterial y estaba perfecta en 130/70, su frecuencia cardiaca en 68, su cabeza ágil e inmaculada, con una memoria admirable y en plena forma física afirma el afamado doctor.

En su visita, el doctor de la Peña le regaló un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que tiene 100 años y le hizo entrega a Manuel Álvarez, por llegar sano a sus 104 años, la distinción de socio de honor de APACOR, la Sociedad Española de Pacientes del Corazón y Longevidad, asociación que celebra este año su 35º aniversario.

Hacer un recorrido por España y conocer a los cerca de 20.000 centenarios lleva su tiempo y si lo haces recorriendo el mundo en busca de los casi 700.000 tiene su mérito. Tan solo un médico de renombre mundial como el infatigable y reputado cardiólogo Manuel de la Peña Alonso-Araujo realiza este tour interminable, el cual le ha permitido descubrir un verdadero yacimiento de supercentenarios, quienes le están revelando sus secretos para llegar sanos a los 120, y que se han hecho virales en sus redes sociales, donde sus reels han alcanzado millones de visualizaciones.

El legado de los centenarios

Además de Jeanne Calment, una mujer que mantuvo una vida muy activa y vivió hasta los 122 años, las personas más longevas de la historia han sido la japonesa Kane Tanaka, que vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss, que llegó a los 119, la monja francesa Lucile Randon, a los 118 años y la española María Branyas que vivió hasta los 117 años y llegó a ocupar el pódium mundial de la longevidad. Entre los hombres más longevos del mundo, destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que vivió hasta los 114 años y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció con 113 años.

Este legado de conocimientos se recoge en su obra maestra, «Guía para vivir sanos 120 años», un bestseller gracias a que relata historias reales y llenas de ternura a través de entrevistas clínicas, como la de Servando Palacín, que a los 109 le implantaron un marcapasos, realizadas por este gurú de la longevidad, impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático. De hecho, de la Peña mantiene una estrecha relación con los más longevos de España como son Teresa Fernánez (112), Sor Rosario Soto (112), Jesús Redono (110), Esperanza Cortiñas (109), Mercedes Álvarez (107), Pepita (106), Lalo Soto (103), Charito (102), entre muchos otros.

Por último, lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad, que ha sido elegido por aclamación de los mismísimos pacientes cardiovasculares presidente de APACOR.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.