Un conductor del TIB pone en peligro a pasajeros al circular por Mallorca mientras utiliza el móvil

Conductores circulando sin neumáticos, otros con un pie en la ventanilla o en sentido contrario… Parece que las infracciones graves en las carreteras de Mallorca están de moda. Esta vez el cazado ha sido un conductor de un autobús del transporte interurbano de Baleares (TIB), quien ha sido grabado circulando mientras utiliza el móvil.

En un vídeo que ha sido grabado y remitido a OKBALEARES por un ciudadano que no daba crédito a lo que estaba presenciando, se puede ver al conductor del TIB enviando mensajes con su teléfono móvil mientras circulaba por la carretera Can Picafort-Alcúdia, en Mallorca.

El chófer va girando el volante con una sola mano mientras utiliza el dispositivo electrónico con la otra, aunque en un momento dado llega a escribir con las dos manos mientras se apoya con los brazos en el volante.

Se trata de un gesto que puede conllevar mucho peligro en caso de que haya un imprevisto en la carretera y demande una rápida reacción por parte del conductor. Lo más grave es que, en caso de un hipotético accidente, no sólo se vería involucrado el conductor, sino todos los pasajeros del autobús del TIB.

La Dirección General de Tráfico (DGT) sanciona usar el móvil como conductor de un autobús y de cualquier vehículo con una multa de 200 euros y seis puntos del carnet de conducir. Las normas de circulación no permiten sujetar el teléfono ni manipularlo en ningún caso, incluso si el vehículo está detenido en un semáforo o en una situación de tráfico.

Tan sólo se pueden utilizar sistemas de manos libres que no impliquen el uso de las manos y que estén homologados por la Dirección General de Tráfico.

La DGT siempre informa de que el uso del móvil al volante es una de las principales causas de distracción y aumenta significativamente el riesgo de sufrir un accidente.