Un conductor circula por la autopista de Llucmajor con un pie en la ventanilla

Nuevo episodio de conducción temeraria en Mallorca. Un hombre ha sido grabado conduciendo su vehículo con un pie apoyado en la ventanilla por la autopista de Llucmajor, a la altura del polígono de Son Oms.

En un vídeo al que ha tenido acceso OKBaleares se puede ver a un conductor de un Mini descapotable de color blanco con el pie izquierdo descalzo y apoyado en la ventanilla del vehículo en vez de en los pedales.

Conducir con un pie en la ventanilla no está explícitamente regulado en el Código de Circulación, pero puede ser sancionado si se considera que la acción dificulta el control del vehículo o pone en riesgo la seguridad vial, lo cual es una infracción que puede llevar a una multa de hasta 200 euros o incluso 500 si se interpreta como una conducción temeraria.

Por otro lado, conducir descalzo puede suponer una multa de entre 80 y 200 euros, ya que no está prohibido explícitamente, pero puede interpretarse como una conducción negligente por parte del agente si se considera que pone en riesgo la seguridad vial y el control del vehículo. El Reglamento General de Circulación obliga a mantener la libertad de movimientos y la capacidad de controlar el coche, y el agente puede sancionar si considera que la ausencia de calzado impide esto.