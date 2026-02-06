El director de Emergencias confirma que ni la AEMET ni el Júcar informaron del desbordamiento del Poyo

Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias de la Generalitat Valenciana en la DANA del 29 de octubre de 2024, ha dejado claro este viernes ante la juez que instruye las diligencias previas del caso de la riada, Nuria Ruiz Tobarra, que ni la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informaron del fatal desbordamiento del barranco del Poyo. Así, se desprende de las respuestas de Martín Moratilla, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

Alberto Martín ha explicado que nadie informó en el Cecopi que los bomberos forestales se habían retirado del barranco del Poyo. Y ha informado que esos bomberos forestales dependen, operativamente, del Consorcio de Bomberos. También ha destacado que lo que llegaba al Cecopi era lo que Suárez transmitía que habían manifestado sus técnicos. Y que la AEMET no informó de los caudales de la pluviometría. Y ha ratificado también que no se habló del barranco del Poyo. Y que él empezó a ser consciente de lo que había pasado más allá de las 21:00 horas, tras los Es Alert, al verlo en la televisión de la planta baja.

En su declaración, Martín Moratilla según fuentes de la defensa de la ex consellera Salomé Pradas, ha ratificado lo que siempre había mantenido ella. En concreto, Martín Moratilla ha confirmado que en una reunión, la tarde del 28 de octubre, el día anterior a la riada, ya se habló sobre los avisos y que el secretario autonómico confirmó que se había avisado a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia (AVSRE) y que estaban hechos todos los avisos conforme al plan territorial, según han revelado las citadas fuentes.

Ha sostenido también que la entonces consellera de Emergencias, la mencionada Salomé Pradas, le llamó la mañana del 29 de octubre a las 09:00 horas y le pidió información sobre lña evolución de la DANA. Y que él, a su vez, solicitó esa información al Centro de Control de Emergencias (CCE) y se la trasladó.

En concreto, la consellera quería saber «sobre el terreno» la situación. Y, por ello, se fue al municipio de Carlet, donde se encontraban desplegados los bomberos forestales. Pradas, además, le trasladó a partir de las 14:00 horas que la situación en Utiel se complicaba. El director general aconsejó la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la consellera estuvo de acuerdo. Martín Moratilla contactó, a su vez, con subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, para solicitar la activación del Nivel 2 y que se pidiera la UME. Suárez, según esta versión, le respondió: «¿Pero ya?», a lo que Martín le manifestó que: «Son órdenes de la consellera». Martín Moratilla también ha manifestado no saber quién hizo la convocatoria del CECOPI ni quien fijó la hora.

Según siempre las fuentes citadas, Martín Moratilla ha sostenido que la tarde del 29 de octubre, ya en el CECOPI, lo que preocupaban eran los rescates en la localidad de Utiel, dado que no se podía acceder y que había gente en los tejados. Y que él no escuchó que se propusiera ningún mensaje Es Alert por esa localidad. Es más, que el problema no era avisar en Utiel, sino que había que rescatar. Y que no oyó ningún mensaje del subdirector de emergencias, Josrge Suárez, para esa localidad.

Ha recordado que a las 18:00 horas es cuando se empezó a hablar de Forata. Y que hablaron de unas tres horas para que la presa pudiera reventar y que ese hecho podía provocar miles de víctimas. También, ha sostenido que no hubo desconexión en el Cecopi como tal y que la consellera Pradas propuso evacuaciones de Forata.

Además, ha mantenido que se intentó una conexión con los posibles municipios afectados por Forata. Y que la consellera pedía que se le fuera actualizando la información. Y que entre las 18:00 y las 19:00 horas no oyó ni vio que se estuviera trabajando en un mensaje Es Alert.

Precisamente, sobre el Es Alert ha confirmado que la propuesta fue a las 19:00 horas y por Forata. En concreto, que Jorge Suárez habló de mandar un Es Alert y que entonces, ahí, sí había un texto. Fue entonces cuando comenzó el debate entre los técnicos y que se cambiaron palabras para evitar el pánico. Además, ha agregado que el Es Alert fue una decisión «coral» del Cecopi. Y que desde que salió Suárez con una propuesta consensuada hasta que se envió el mensaje transcurrió una media hora.

Además, ha sostenido en respuestas a la defensa de la ex consellera Pradas que ella «en ningún caso» se opuso a que se enviara el Es Alert y ha insistido en que el Cecopi «nunca» se habló del Poyo, en referencia al correo de la CHJ de las 18:43 horas. también, ha dejado claro que las medidas en una emergencia las proponen los técnicos, que son quienes tienen los datos, y que se hace siempre lo que esos técnicos proponen. Es más, ha manifestado que no ha visto a ningún político decidir lo contrario de los técnicos.

A preguntas de la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, Martín Moratilla, este último ha negado que hubiera un retraso por parte del aparato político frente a las propuestas de los técnicos, porque nadie retrasó nada.

También, ha sostenido que de haber sabido que no había bomberos en los cauces de haber conocido en tiempo real el correo de las 18:43 de la CHJ, sobre el Poyo, los daños podrían haber sido menores. En concreto ha destacado que de haber tenido información de que venía el tsunami de la montaña que iba a arrasar con los pueblos, se hubieran tomado medidas «sin dudarlo».