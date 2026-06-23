Sale a la luz el motivo de la ruptura de Óscar Casas y Ana Mena: «Se produjo hace unas semanas»

Óscar Casas y Ana Mena han roto su relación sentimental. Tras casi un año y medio juntos, se ha confirmado que la pareja de artistas ha decidido poner punto final a su romance. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa, pues hasta hace poco gritaban su amor por el otro en redes sociales. Y es que, desde que se hizo oficial, los jóvenes no han dudado en vivirlo intensamente. De hecho, ya comenzó de esta manera, puesto que lo que empezó como una amistad cambió a algo más durante las grabaciones de Ídolo, la película donde compartieron protagónico.

Desde entonces, aunque intentaron ocultarlo lo más posible de los medios de comunicación, han compartido una vida juntos. De hecho, no fueron pocos los viajes que realizaron por el mundo. Sin embargo, en ocasiones, el amor no lo es todo. El primero en dar la noticia de la ruptura ha sido el periodista Javi Hoyos. De esta manera, ha contado en sus redes sociales que «es oficial» y que se lo ha confirmado el círculo cercano de los artistas. «Me trasladan que no hay terceras personas ni nada raro, que ha sido de mutuo acuerdo, se quieren mucho, pero han terminado su relación. La vida es muy larga, pero ahora mismo podemos hablar de ruptura», dijo el comunicador.

Óscar Casas y Ana Mena acaban su noviazgo de casi un año y medio

Pero, no ha sido el único que ha confirmado esta información. Álvaro Rey, de Vanitatis, ha publicado que la separación de los artistas no es reciente. «Se produjo hace unas semanas», revela. Asimismo, al igual que ha contado Javi Hoyos, señala que ha sido en buenos términos y que no se ha producido por terceras personas. Al parecer, Óscar Casas y Ana Mena han sido víctimas de lo que siempre les sucede a los famosos con vidas completamente opuestas.

«La imposibilidad por parte de ambos de cumplir con los requisitos de lo que para ellos supone una relación de pareja, sinónimo de tiempo de calidad», ha informado el medio de comunicación citado anteriormente. Y es que, aunque al principio todo iba estupendamente, la vuelta de Ana Mena a los escenarios ha sido uno de los detonantes, puesto que la joven estará viajando constantemente para promocionar su nueva música.

«Un objetivo que se les ha ido complicando con el paso de los meses, debido a sus compromisos profesionales», han agregado. Asimismo, han señalado que tanto Ana Mena como Óscar Casas han hecho todo lo posible por luchar por la relación sentimental, pero no han podido llegar a un acuerdo. Y es que, en el caso del actor, él acaba de terminar de rodar la segunda película dirigida por su hermano, Mario Casas. Mientras Ana Mena se encuentra inmersa en sus próximos lanzamientos musicales y en su gira de verano, la cual promete tenerla muy entretenida, Óscar Casas sigue trabajando en sus proyectos para la gran pantalla. El final de un romance que vuelve a dejar claro lo difícil que es el mundo del espectáculo.