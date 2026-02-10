Dani Carvajal está viviendo un momento complicado y al que nunca se ha enfrentado a lo largo de su carrera. Si bien es cierto que su paso por el Real Madrid nunca ha sido sencillo, puesto que el club siempre ha apostado por ponerle competencia, su calidad y físico siempre le han permitido sobreponerse a todo para terminar siendo importante. Ahora la situación es diferente hasta tal punto de que el jugador piensa en una salida.

«Va a depender de lo que ocurra de aquí a final de temporada. Quedó patente que Carvajal no está a gusto con su situación. Le ha dado mucho al Real Madrid y siente un poco injustamente tratado o poco comprendido. Si las cosas no van bien tiene un plan para la temporada que viene. Podría jugar, el condicional es importante», dijo Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

«El destino estaría fuera de España y fuera de Europa. El país es Qatar. Estuvo estas navidades junto a Joselu allí con sus mujeres. Vio cómo era aquello, cómo era el equipo… Él quiere terminar en el Real Madrid, pero si todo sigue así, lo normal es que en verano, cuando acabe el contrato, se vaya», recalcó el director de OKDIARIO.

Desde Valdebebas no es esconde que la situación del capitán «no es un caso más». Carvajal sólo ha jugado 13 minutos contra el Albacete y 16 frente al Mónaco tras regresar de su última dolencia, que le obligó a pasar por el quirófano.

Con Arbeloa no ha participado en la mayoría de los partidos, de hecho ni siquiera ha calentado, tal y como sucedió en Valencia el pasado fin de semana. Esto está frustrando al capitán, pero la realidad es que todo se debe tratar con cautela y calma, aunque en estos momentos su futuro está en el aire,

Carvajal se siente bien físicamente, pero todo dependerá de sus sensaciones y de cómo le vean los técnicos, médicos y fisioterapeutas. En la entidad madridista tienen claro que es un caso muy singular que se debe tratar con la paciencia necesaria. La idea es que poco a poco vaya sumando más minutos para recuperar el ritmo, pero la realidad es que en estos momentos nada es seguro y todo dependerá de la rodilla.

Carvajal y un futuro incierto

Arrastrando problemas físicos y sin tener esa continuidad que necesita un futbolista de élite, el capitán madridista afronta su último año de contrato en el Santiago Bernabéu. Y, a cinco meses de que quede como agente libre, su futuro aún está lejos de concretarse. Por el momento, la realidad del jugador aun está lejos de concretarse: no lo tiene claro.

Carvajal ya ha superado la treintena y el club blanco siempre ha mantenido una política cautelosa a la hora de ofrecer renovaciones. Un Real Madrid que está en constante evolución fichando jóvenes que marquen la nueva era de la entidad madridista. A sus 34 años, el defensa sólo tendría el camino de pensar a corto plazo si quiere seguir en el césped de la casa blanca. También está meditando otras opciones lejos de la capital española, y ahí es donde entra en juego Qatar.

Si finalmente hay ruptura, Carvajal no quiere aún colgar las botas y estaría sondeando emprender una aventura en la misma liga donde juega actualmente su cuñado, y ex jugador madridista, Joselu Mato. Hace dos veranos se marchó al Al-Gharafa, donde es feliz viviendo con su mujer, hermana gemela de la esposa de Dani. De hecho, el jugador habría hecho un viaje en Navidad para conocer el país más en profundidad en caso de tener que mudarse allí.

Respecto a la postura del Real Madrid, todo dependerá del nivel que muestre en los próximos meses. Carvajal tiene claro que no quiere ser un lastre, puesto que tiene claro que las nuevas generaciones deben abrirse paso al igual que hizo él hace más de una década. Aunque aún no saben qué camino elegirá, el club respetará el futuro que quiera escoger al igual que ha hecho con las leyendas que tantos años han dado su servicio con infinidad de éxitos. El rol que le dé Álvaro Arbeloa, su predecesor, será clave para saber cómo evolucionará su peso en los próximos meses. Tiempo para reflexionar y resolver sus dudas.