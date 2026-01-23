Carvajal tiene cinco meses para resolver sus dudas

Dani Carvajal no está teniendo suerte en su decimotercera temporada en el Real Madrid. El lateral, a raíz de su rotura de ligamento cruzado a finales de 2024, no volvió a ser el mismo. Arrastrando problemas físicos y sin tener esa continuidad que necesita un futbolista de élite, el capitán madridista afronta su último año de contrato en el Santiago Bernabéu. Y, a cinco meses de que quede como agente libre, su futuro aún está lejos de concretarse.

Por el momento, la realidad del jugador aun está lejos de concretarse: no lo tiene claro. Con el fichaje de Trent el pasado verano como apuesta de futuro de Florentino Pérez y un Fede Valverde listo para ocupar urgencias, los planes de futuro de Carvajal en Chamartín han pasado a formar parte del conocido ‘club de los 30’.

Al superar esa franja, el club blanco siempre ha mantenido una política cautelosa a la hora de ofrecer renovaciones. Un Real Madrid que está en constante evolución fichando jóvenes que marquen la nueva era merengue. A sus 34 años, el defensa solo tendría el camino de pensar a corto plazo si quiere seguir en el césped de la casa blanca. También está meditando otras opciones lejos de la capital española, y ahí es donde entra en juego Qatar.

Si finalmente hay ruptura, Carvajal no quiere aún colgar las botas y estaría sondeando emprender una aventura en la misma liga donde juega actualmente su cuñado, y ex jugador madridista, Joselu Mato. Hace dos veranos se marchó al Al-Gharafa, donde es feliz viviendo con su mujer, hermana gemela de la esposa de Dani. De hecho, el jugador habría hecho un viaje en Navidad para conocer el país más en profundidad en caso de tener que mudarse allí.

El Real Madrid, pendiente de su rendimiento

Respecto a la postura del Real Madrid, todo dependerá del nivel que muestre en los próximos meses. Su rendimiento en el partido de Copa ante el Albacete y en Champions ante el Mónaco sembró bastante preocupación, donde apenas jugó en ambos el último cuarto de hora.

Carvajal tiene claro que no quiere ser un lastre, puesto que tiene claro que las nuevas generaciones deben abrirse paso al igual que hizo él hace más de una década. Aunque aún no saben qué camino elegirá, el club respetará el futuro que quiera escoger al igual que ha hecho con las leyendas que tantos años han dado su servicio con infinidad de éxitos. El rol que le dé Álvaro Arbeloa, su predecesor, será clave para saber cómo evolucionará su peso en los próximos meses. Tiempo para reflexionar y resolver sus dudas.