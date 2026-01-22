El Real Madrid vuelve a ser el club con mayores ingresos del mundo con 187 millones más que el Barça

El Real Madrid se ha coronado, por tercer año consecutivo, como el club de fútbol con mayores ingresos del mundo. El equipo blanco alcanzó los 1.161 millones de euros en la temporada 2024/25, una cifra récord que recoge el informe Football Money League de la consultora Deloitte. El FC Barcelona ocupa la segunda posición entre los clubes con mayores ingresos en la pasada campaña, con 974 millones de euros.

El club blaugrana no ha alcanzado los mil millones de facturación, un logro que sólo ha conseguido el Real Madrid en las dos últimas campañas, de acuerdo con los datos que recopila Deloitte. El principal bastión en este aspecto del conjunto de la capital española han sido la ingresos comerciales, que se han incrementado un 23% hasta situarse en 594 millones de euros. Un aumento que, según el informe, se ha visto «impulsado por la venta de merchandising y la incorporación de nuevos patrocinios».

Esta subida ha amortiguado la caída en los ingresos en día de partido (matchday), que han disminuido un 6% respecto al año anterior. Aún así, los 233 millones de euros que ha facturado el Real Madrid en este concepto son la segunda cifra más alta de la historia entre los clubes que analiza el informe. Deloitte explica este descenso por «una reducción en los ingresos de venta de licencias de asientos permanentes (PSL en inglés)». Una formula que ha aplicado el FC Barcelona para aumentar su facturación, gracias a estas licencias de uso para los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou.

El Real Madrid resiste en primer lugar

El Real Madrid ha vuelto a reafirmar su liderazgo entre los clubes de fútbol con mayores ingresos del planeta. El Top 20 del informe Football Money League ha superado por primera vez la cifra conjunta de 12.000 millones de euros durante la pasada temporada. Un número al que el club blanco ha contribuido con cerca de un 10% del total. Únicamente con sus 594 millones correspondientes a ingresos comerciales, el Real Madrid se situaría en décima posición.

Mientras el club blanco mantiene su condición de líder, el FC Barcelona ha escalado del sexto al segundo lugar entre los clubes con más ingresos. El equipo catalán facturó 974 millones de euros en la campaña 2024/25, superando a Bayern de Múnich (860), PSG (837) y Liverpool (836). Por el contrario, la mayor caída la sufre un Manchester City que ha pasado del segundo al sexto puesto de la clasificación en un año, pese a ver reducidos sus ingresos en sólo ocho millones (de 837 a 829).

El otro equipo español que forma parte del Top 20 del Football Money League es el Atlético de Madrid. El club madrileño ingresó 454 millones de euros, una subida del 11% respecto a la anterior campaña que le sitúan en decimotercera posición. Este informe vuelve a evidenciar el dominio económico de la Premier League, con seis equipos en el Top 10 y nueve en el Top 20. España, Italia y Alemania empatan con tres representantes de sus respectivas ligas.