Gaspart menosprecia y falta al respeto al capitán del Real Madrid: «¿Quién coño es Carvajal?»

Joan Gaspart, ex presidente del FC Barcelona, menospreció a Dani Carvajal tras el encontronazo del jugador del Real Madrid con Lamine Yamal en el Clásico. «¿Quién coño es Caravajal?», exclamó el que fuera máximo dirigente blaugrana entre los años 2000 y 2003. Una expresión con la que faltó al respeto al capitán del conjunto merengue después de que el lateral derecho recriminara a su compañero de selección sus declaraciones previas al partido, en el que el Real Madrid se acabó imponiendo por 2-1 a su eterno rival.

«Yo no había oído hablar más que levemente de este jugador, y vosotros lo estáis engrandeciendo. ¿Pero, quién es? Si este es un hombre que ya está acabado. No dudo que ha sido un gran jugador, pero nada más», concluyó Joan Gaspart. Unas declaraciones que contrastan con la carrera de Dani Carvajal, uno de los cinco jugadores que cuenta con seis Copas de Europa en sus vitrinas. Un hito que acompaña con una veintena más de títulos con el Real Madrid y una Eurocopa y una UEFA Nations League con la selección española.

El capitán merengue regresó a los terrenos de juego en el Clásico un mes después de su última lesión. Carvajal ingresó al césped del Santiago Bernabéu en el minuto 72 del choque en sustitución de Fede Valverde. Xabi Alonso volvió a contar con un lateral derecho puro en la posición, pese a que el uruguayo ha rendido a un gran nivel en el carril diestro. El ‘2’ echó el cerrojo en su banda y cobró las facturas pendientes del vestuario del Real Madrid con Lamine Yamal tras el pitido del árbitro. Carvajal se acercó a saludar al atacante blaugrana con el gesto de «hablas mucho», a lo que Lamine contestó retándole a verse en la puerta.

Tras el partido, Carvajal no habló sobre su encontronazo con Lamine Yamal. El tema, en cambio, no ha quedado zanjado para el entorno culé, como demuestran las palabras de Joan Gaspart en una tertulia del diario Sport. Lluís Carrasco, director de campaña de Joan Laporta en 2021, también se sumó a las palabras del ex presidente. «Se comportó como un acosador. No hizo gala de la capitanía del Real Madrid que él ostenta. Hizo como el chaval de barrio que cuando el rival está herido, va y le pisotea la cabeza», declaró el publicista catalán.

Carvajal, operado con éxito

El Real Madrid ha comunicado en la mañana del martes que Dani Carvajal ha sido «intervenido con éxito» de su lesión «mediante artroscopia en la rodilla derecha». Después de que el club hiciera oficial la noticia en la tarde del lunes, el capitán merengue ha pasado por el quirófano sin aparentes complicaciones. El jugador comenzará «los trabajos de recuperación en los próximos días», con el objetivo de volver a estar disponible para Xabi Alonso.